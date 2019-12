Americký filmový producent Harvey Weinstein, který se zodpovídá z obvinění ze sexuálních útoků a znásilnění, dosáhl dohody o odškodnění většiny svých údajných obětí. Podle středeční zprávy listu The New York Times (NYT) se Weinstein zavázal vyplatit odškodné ve výši 25 milionů dolarů (570 milionů korun). Velká část žalob by tak podle newyorského listu měla být stažena.

Přes 30 hereček a bývalých zaměstnankyň Weinsteinových podniků, které producenta zažalovaly pro sexuální útoky a zvrhlé chování, s dohodou podle právníků souhlasí. Peníze vyplatí pojišťovny, které mají smlouvu s Weinsteinovými firmami, sám obviněný ze svého nezaplatí nic. Nebude ani nucen přiznat jakékoli pochybení. Dohodu musí ještě potvrdit soud.

Podmínky dohody nejsou jasné, napsal NYT. Je jen známo, že 18 obětí si rozdělí 6,2 milionu dolarů, přičemž žádná z nich nedostane více než půl milionu. Jednou z poškozených je herečka Katherine Kendallová, která urovnání komentovala roztrpčeně: "Nelíbí se mi to, ale nevím, co jiného bych mohla dělat."

Weinsteina ze sexuálního násilí a zvrhlého chování obvinilo celkem přes 80 žen včetně hereček Salmy Hayekové či Gwyneth Paltrowové. Producent všechna obvinění odmítá a tvrdí, že nejednal proti vůli žen.