Telefónica SA, jeden ze tří hlavních mobilních operátorů v Německu, ve středu uvedla, že pro vybudování 5G sítě plánuje použít technologie a zařízení od společností Huawei a Nokia. Firmy se k tomuto kroku rozhodly navzdory výzvám zákonodárců, kteří volali po zákazu působení společnosti Huawei v zemi. Huawei tím posílí svou pozici na trhu největší evropské ekonomiky, píše list Wall Street Journal (WSJ).

"Telefónica se postarala o to, aby nebránila probíhající politické debatě, kdy se poslanci snaží definovat nové bezpečnostní regulace. Zároveň však nechce zdržovat zavedení 5G sítí v Německu," sdělil WSJ mluvčí společnosti Klaus Schulze-Löwenberg. Dále dodal, že Nokia a Huawei budou "stejně zodpovědné" za dodávku 5G antén.

V Německu se otázka, zda umožnit Huawei dodávat infrastrukturu mobilních sítí, nebo to zakázat, podobně jako v USA, stala velkým politickým tématem. Důvodem jsou obavy, že by zařízení mohla být využita pro čínskou špionáž. Německá vláda nedávno odmítla výslovný zákaz působení společnosti Huawei na trhu, poslanci vládní koalice však hrozili, že budou prosazovat změnu zákona o telekomunikačních společnostech, která by čínského prodejce účinně vyšachovala i bez přímého zákazu.

Na listopadové výroční konferenci Křesťansko-demokratické unie její členové přijali nezávazný návrh na vyloučení nabídek zahraničních výrobců, kteří by mohli být ovlivňování jejich vládami. Deutsche Telekom, další velký německý operátor, na to reaguje a čeká, až se situace uklidní, než podepíše jakékoli nové smlouvy. "S ohledem na nejasnou politickou situaci v současné době neuzavíráme žádné smlouvy s výrobci 5G sítí. Výrobce jsme o tom informovali minulý týden. Doufáme však, že nám politici již brzy poskytnou jasné pokyny," uvedla společnost v tiskové zprávě.

Spojené státy tvrdí, že Huawei je pod vlivem čínské vlády. Společnost však uvedla, že by byla s operátory ochotna podepsat dohodu, která by vyloučila možnost špionáže. Zároveň nabídla, že zavede potřebné regulace a kontroly. V Německu je hlavním dodavatelem infrastruktury všech tří operátorů. Mluvčí společnosti tento týden uvedl, že rozšiřování 4G sítě v zemi stále pokračuje.

Němečtí operátoři lobbovali proti zákazu společnosti Huawei s tím, že by takové opatření zvýšilo náklady na vybudování 5G sítě a zároveň zpozdilo její nasazení.