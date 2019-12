Britský premiér Boris Johnson triumfoval v britských předčasných volbách. Jeho konzervativci v nich v Dolní sněmovně, dolní komoře parlamentu, získali 365 mandátů. Opoziční labouristé získali 203 křesel a zatím přišli o 59 míst. To je nejlepší výsledek Konzervativní strany od roku 1987, kdy ji vedla Margaret Thatcherová.

Vystoupení Británie z Evropské unie by tak už nemělo stát nic v cestě – Johnsonův hlavní předvolební slib zněl, že v případě vítězství zařídí brexit ve stávajícím termínu, tedy 31. ledna. V parlamentu by teď měl být schopen bez problémů prosadit dohodu o podobě brexitu, na které se v říjnu domluvil s ostatními státy unie. "Je mi to líto, že Velká Británie odchází, ale nic s tím nenadělám," zhodnotil výsledky voleb český premiér Andrej Babiš (ANO).

Johnson se v kampani soustředil takřka výhradně na slib, že uskuteční brexit. Spoléhal na to, že tím získá zhruba polovinu Britů, kteří jsou pro odchod z EU, zatímco druhá polovina voličů své hlasy rozmělní mezi labouristy a další menší opoziční strany. To se potvrdilo. Zastánce setrvání v unii navíc nejspíš odradil fakt, že se vůdce labouristů Jeremy Corbyn k budoucnosti brexitu odmítal jasně vyjádřit. Kromě toho voliče neoslovil ani svým radikálně levicovým programem. Labouristé v parlamentu získali nejméně křesel za více než 80 let. Ve Skotsku naopak triumfovala Skotská národní strana, která požaduje vyhlášení referenda o odtržení Skotska od Spojeného království. Získala 48 křesel.

Ve svém vítězném projevu před sídlem britských premiérů v Downing Street Johnson prohlásil, že se v Británii musí začít se zasypáváním příkopů mezi zastánci a odpůrci brexitu. "Tato země si zaslouží ukončení neustálých hádek a musí už konečně přestat mluvit o brexitu. Hodláme sjednotit naše skvělé Spojené království - Anglii, Skotsko, Wales a Severní Irsko, posunout se vpřed, naplnit potenciál naší země," uvedl. Podle premiéra jeho vláda vyjedná s EU rovnocenné partnerství a bude vždy brát ohled na sympatie odpůrců brexitu vůči evropskému bloku.