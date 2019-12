Lídři zemí Evropské unie slíbili, že do roku 2050 sníží emise skleníkových plynů na minimum, tedy že dosáhnou tak zvané klimatické neutrality. Dohodu na summitu v Bruselu podpořil i český premiér Andrej Babiš (ANO) výměnou za to, že se do závěrů summitu dostala zmínka o jaderné energetice. K závazku se ale zatím nepřihlásilo Polsko, které se vyjádří v polovině příštího roku.

"Pro Českou republiku to dopadlo velice dobře, protože poprvé v historii jsem v rámci závěrů summitu prosadil, že je na papíře jádro," prohlásil Babiš. Státy EU ale nepodpořily to, o co premiér původně žádal, tedy aby uznaly, že jádro je bezemisní zdroj energie, či aby se podepsaly pod prohlášení, že pro některé země se jedná o klíčovou technologii nutnou pro úspěch boje se změnami klimatu. Do závěrů summitu se dostala pasáž, že "některé členské země daly najevo, že využívají jadernou energetiku jako součást svého národního energetického mixu".