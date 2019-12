Čína a USA v pátek dosáhly první fáze obchodní dohody. Oznámili to představitelé obou zemí. Washington tak podle prezidenta Donalda Trumpa v neděli nezavede plánovaná dodatečná cla na čínské zboží. Část dříve zavedených cel Spojené státy dokonce sníží. Dohoda by mohla být podepsána v prvním lednovém týdnu.

Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) uvedl, že Spojené státy ponechají v platnosti cla ve výši 25 procent na import z Číny v roční hodnotě 250 miliard dolarů (5,7 bilionu korun), u dovozu v roční hodnotě 120 miliard dolarů ale cla sníží o polovinu, což je na 7,5 procenta.

"Sjednali jsme velmi rozsáhlou první fázi dohody s Čínou. Souhlasili s mnoha strukturálními změnami a s rozsáhlými nákupy zemědělských produktů, energie a zpracovatelských výrobků," napsal Trump na svém twitterovém účtu.

We have agreed to a very large Phase One Deal with China. They have agreed to many structural changes and massive purchases of Agricultural Product, Energy, and Manufactured Goods, plus much more. The 25% Tariffs will remain as is, with 7 1/2% put on much of the remainder....