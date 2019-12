Krátké video z jednoho zasedání městského zastupitelstva v třetím největším finském městě Tampere nabízí zcela jasný obraz. Divák ani nemusí umět finsky: mladá politička, která právě kormidluje spor kolegů o výstavbu nové trasy tramvaje, tak činí s nadhledem běžným spíše pro politiky s dvacetiletou zkušeností. Klid a rozvahu, kterou Sanna Marin (34) prokázala při řízení tamperského zastupitelstva, bude tato talentovaná politička nyní potřebovat v dramaticky zvýšené míře. Většina portrétů, jež o nové finské premiérce, kterou druhé prosincové úterý jmenoval do funkce tamní prezident, vyšly ve světových médiích, se soustředí právě na její věk a pohlaví. Je nejmladší osobou na pozici předsedy vlády na světě (třiatřicetiletý rakouský exkancléř Sebastian Kurz se momentálně nepočítá, protože nyní stále ještě vyjednává o koalici) a třetí žena ve finských dějinách, která usedá v čele vlády. Mnohem zajímavější je ovšem otázka, do jaké arény vlastně tato mladá žena vstupuje. Kromě ní ve vládě usedne dalších devět žen, přičemž čtyři z pěti stran, z nichž se nová finská koalice skládá, řídí ženy. Svět to s chutí interpretuje jako další známku severské progresivity. Realita je ale o něco složitější a rozhodně méně barvotisková.