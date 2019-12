Spojené státy letos na podzim v tichosti vypověděly ze země dvojici činitelů z čínského velvyslanectví poté, co vjeli na vojenskou základnu ve Virginii. V neděli o tom s odvoláním na své zdroje informoval list The New York Times.

Deník poznamenal, že to je za posledních více než 30 let zřejmě první vyhoštění čínských diplomatů kvůli podezření ze špionáže.

Případ se odehrál v září, kdy Číňané, z nichž nejméně jeden byl považován za příslušníka tajných služeb s diplomatickým krytím, vjeli na základnu Norfolk ve Virginii. Vojákům, kteří se je snažili zastavit, ujeli a zastavili až poté, co jim cestu zablokovalo hasičské auto.

Číňané následně vojenské hlídce tvrdili, že zabloudili. Američtí činitelé se domnívají, že incident byl zkouškou bezpečnostních opatření na základně.

O několik týdnů později Američané vydali nová pravidla, která po čínských diplomatech požadují, aby před libovolnou schůzkou s regionálními i státními představiteli nebo se zástupci vědeckých, školních a výzkumných zařízení předem informovali ministerstvo zahraničí USA.

Spojené státy v posledních letech pečlivě sledují rostoucí mocenské ambice Číny, neboť se obávají ohrožení amerických zájmů včetně těch bezpečnostních. USA zpřísnily kvůli obavám ze špionáže dohled nad čínskými aktivitami a vyzvaly americké univerzity, aby si více všímaly chování čínských studentů a vědeckých pracovníků. USA se rovněž brání tomu, aby čínské společnosti Huawei a ZTE budovaly v zemi mobilní datovou infrastrukturu, a to právě s poukazem na jejich možné napojení na čínský režim.