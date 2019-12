Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu ve středu večer (dnes kolem 3:00 SEČ) hlasy demokratických poslanců schválila text ústavní žaloby proti prezidentovi Donaldu Trumpovi. Z republikánských poslanců impeachment nepodpořil nikdo. Sněmovna viní prezidenta ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu. Konečné rozhodnutí náleží Senátu, kde mají převahu Trumpovi republikáni. Hlasování se očekává v lednu.

O obvinění ze zneužití moci rozhodli poslanci poměrem hlasů 230 ku 197, o obstrukcích poměrem 229 ku 198.

Hlasování proběhlo v obou případech téměř přesně podle stranické příslušnosti. Všichni republikáni hlasovali proti impeachmentu, v demokratickém táboře podle očekávání narušili stranickou linii v prvním případě dva, ve druhém tři poslanci - Jeff Van Drew, Collin Peterson a Jared Golden. Převahu demokratů ale jejich hlasování nemohlo ohrozit.

Bílý dům po schválení impeachmentu vydal prohlášení, v němž vyjádřil jistotu, že Senát prezidenta očistí. "Dnešní den ve Sněmovně reprezentantů byl vyvrcholením jedné z nejostudnějších politických epizod v dějinách našeho národa. Aniž by dostali jediný republikánský hlas, aniž by předložili jakýkoli důkaz o pochybení, demokraté protlačili protiprávní články impeachmentu proti prezidentovi," uvádí se v prohlášení.

"Prezident si je jistý, že Senát obnoví právo a spravedlnost a povede náležitý proces, což Sněmovna reprezentantů ignorovala. Na další kroky je připraven a je si jistý, že bude zcela očištěn," uvedla v prohlášení mluvčí Stephanie Grishamová.

Trump se tak v dějinách USA stal teprve třetím prezidentem, proti němuž Sněmovna reprezentantů impeachment schválila. Prezident Andrew Johnson byl zažalován v roce 1868 a Bill Clinton v roce 1998. V obou případech Senát žalobu neschválil. Republikánský prezident Richard Nixon v roce 1974 ještě před ústavní žalobou sám rezignoval kvůli aféře Watergate.

Trump podle demokratů zneužil svého úřadu tím, že se snažil přinutit ukrajinskou vládu, aby mu dodala kompromitující informace na jeho pravděpodobného volebního soupeře Joea Bidena. Vyšetřování této aféry pak prezident podle žaloby mařil, když zakázal řadě svých spolupracovníků svědčit v Kongresu.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová označila hlasování za historický akt. "Dnes jsme se tu sešli, abychom obhájili demokracii pro tento lid," řekla ze sněmovní předsednické tribuny. Schvalování ústavní žaloby bylo podle ní pro Spojené státy "smutným a ponurým" okamžikem.

Trump se impeachmentu rozhořčeně brání, žalobu označuje za politické divadlo demokratů a hon na čarodějnice. V několikahodinové rozpravě před hlasováním jeho stanovisko podpořila dlouhá řada republikánských poslanců. "Toto hlasování je o jediném - o nenávisti vůči prezidentovi," konstatoval republikán Chris Stewart. "Chtějí mi sebrat hlas odevzdaný ve volbách a hodit ho do koše," dodal.

Pelosiová možná pozdrží odeslání impeachmentu do Senátu

Několik desítek demokratických kongresmanů žádá předsedkyni Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, aby pozdržela odeslání ústavní žaloby na prezidenta Donalda Trumpa do Senátu. Ve čtvrtek to oznámila televize CNN s odvoláním na informaci předsedy sněmovního právního výboru Jerrolda Nadlera. Zatím se předpokládá, že Senát zahájí projednávání impeachmentu kolem 6. ledna.

Poslanec Earl Blumenauer před několika dny hovořil s Pelosiovou a žádal ji o odklad na "příhodnou" dobu, uvedla CNN. On a několik dalších je přesvědčeno, že články ústavní žaloby by měl Senát dostat až v okamžiku, kdy senátoři slíbí, že předvolají svědky. Pelosiová prý o takovém scénáři uvažuje. Na tiskové konferenci po hlasování ve Sněmovně reprezentantů podrobnosti o odeslání žaloby do Senátu neoznámila, přestože se to očekávalo.

Aby Trumpa odvolal, musel by Senát ústavní žalobu podpořit dvěma třetinami hlasů, což se považuje prakticky za vyloučené. Ve stočlenné horní komoře Kongresu mají Trumpovi republikáni 53 křesel. Otevřený ale zůstává postup projednávání, na němž se republikánští senátoři, Bílý dům a vláda zatím nedokázali shodnout.

Šéf právního výboru Senátu republikán Lindsay Graham ve středu prohlásil, že má zájem na co nejkratší debatě a nepočítá s tím, že budou předvoláni svědci. "Mým cílem je co nejkratší projednávání. Nejsem nakloněn tomu, aby si prezident povolal svědky, nepodpořím to," řekl Graham.

Ministr zahraničí Mike Pompeo by naproti tomu předvolání svědků přivítal, a to i v případě své vlastní osoby. "Rád bych vypovídal a předložil Senátu dokumenty, bude-li to nutné a pokud to bude vyžadovat zákon," řekl Pompeo na tiskové konferenci ve Washingtonu. Postoj samotného Trumpa není úplně jasný, několikrát ale naznačil, že s krátkým procesem beze svědků nesouhlasí.

Podle poslance Blumenauera zájem o pozdržení procesu impeachmentu projevily zhruba tři desítky demokratických kongresmanů včetně vůdce demokratické většiny ve Sněmovně reprezentantů Stenyho Hoyera nebo šéfa výboru pro zpravodajské služby Adama Schiffa.