Hvězda Betelgeuse v souhvězdí Orionu, která kdysi patřila k devíti nejjasnějším hvězdám zemské oblohy, od října rychle ztrácí na jasnosti. Vědci proto nevylučují, že ve vzdálené budoucnosti exploduje. Informovala o tom televize CNN, která zmiňuje výzkum profesora astronomie z americké univerzity Villanova Eda Guinana.

Ještě v říjnu Betelgeuse zářila 2,5krát více, než je tomu nyní, kdy se v žebříčku nejzářivějších hvězd propadla na 23. místo. Guinan, který hvězdu se svými kolegy sleduje od 80. let, považuje Betelgeuse za kandidáta na supernovu, tedy na hvězdnou explozi.

Betelgeuse, která je červeným veleobrem, je podle Guinana stará asi devět milionů let. Životní cyklus hvězd této velikosti přitom činí deset milionů let. "I když už nadešel její čas, za našeho života neexploduje. Stane se tak pravděpodobně v příštích 200 000 až 300 000 letech," řekl.

Betelgeuse patří mezi proměnné hvězdy, neboť pravidelně ztrácí a pak zase získává na jasnosti. Tyto cykly trvají asi 420 dní. V uplynulých měsících se sice hvězda nacházela ve svém běžném cyklu, kdy přicházela o jasnost, ve srovnání s minulými lety ale byla změna dramatičtější. Podle matematických modelů by fáze útlumu měla skončit v polovině ledna. Guinan ale upozornil, že Betelgeuse se často řídí vlastními pravidly, kdy vypočítané modely chování nerespektuje.

"Osobně si myslím, že se vrátí zpět, ale pozorovat změnu hvězd je zábavné," uvedl. Je podle něj také možné, že hvězda bude pokračovat v útlumu jasnosti. To by znamenalo, že se ocitneme těsně před úžasnou světelnou podívanou, dodal. A protože je Betelgeuse ve vzdálenosti zhruba 700 světelných let, což je v galaktickém měřítku možné považovat za těsné sousedství, případná exploze by měla vliv i na Zemi.

"Bude to velice jasná hvězda, která bude viditelná i ve dne," řekl Guinan. Uvedl, že bezprostřední hrozbou pro život na Zemi Betelgeuse nebude, ultrafialové záření z hvězdné exploze by ale mohlo spálit ozon v atmosféře.

Až stávající Betelgeuse vyhoří na železné jádro, kdy nebude schopna jaderné fúze, tak se rychle zhroutí, což následně povede k explozi. Bývalý červený veleobr se rozzáří jasnou modrou barvou, která bude žhnout tři až čtyři měsíce. Proces vyhasnutí pak potrvá asi rok.