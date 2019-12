Ruského velvyslance v Polsku v pátek předvolali na ministerstvo zahraničí v souvislosti s opakovanými výroky ruského prezidenta Vladimira Putina, který se při objasňování příčin druhé světové války zaměřil mimo jiné na Polsko. Polská tisková agentura PAP citovala náměstka polského ministra zahraničí Marcina Przydacze, podle něhož Varšava ostře odmítá nedávné "historické pomluvy", jež zazněly od Putina i dalších ruských představitelů.

Przydacz prohlásil, že Polsko považuje ruský pohled za "stalinistický historický příběh" a za "propagandu totalitního státu".

Putin se v posledních dnech opakovaně věnoval tématu druhé světové války v reakci na zářijovou rezoluci Evropského parlamentu, podle které tento válečný konflikt začal v důsledku smlouvy o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem. K německým vojákům, kteří 1. září 1939 vtrhli do Polska, se v souladu s tímto ujednáním 17. září přidala sovětská vojska. Rezoluci europarlamentu Putin několikrát kritizoval a označil ji za lživou.

Na adresu Polska ruský prezident tento týden prohlásil, že archivní dokumenty, které sovětští vojáci po druhé světové válce přivezli do vlasti, odhalily, že polský velvyslanec v Berlíně ve 30. letech chválil záměr nacistů zbavit Evropu Židů. "Hajzl, antisemitská svině, jinak to říct nelze," uvedl Putin. Podle něj polský diplomat plně souhlasil s Hitlerovými antisemitskými názory a slíbil, že nacistickému vůdci postaví ve Varšavě "velkolepý pomník", když evropské Židy vysídlí do Afriky.

Ruské výroky jsou podle náměstka polského ministra zahraničí "výsměchem milionům obětí stalinistické totality, ke kterým patřili i Rusové".

Agentura AP v souvislosti s výměnou názorů mezi Moskvou a Varšavou píše o nejnovějším sporu dvou slovanských národů o to, jak pohlížet na druhou světovou válku. Polsko si pamatuje, že ho napadlo nacistické Německo i Sovětský svaz na začátku konfliktu, který připravil o život šest milionů Poláků. Varšava považuje obě síly za agresora, jenž rozpoutal utrpení a smrt. Rusko se zaměřuje na sovětské oběti, které přišly poté, když Německo v roce 1941 zaútočilo na Sovětský svaz, což tuto zemi přivedlo do války na straně protihitlerovských spojenců. V boji za osvobození Evropy od nacistického teroru zemřelo na 27 milionů sovětských občanů.