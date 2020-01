Z jihovýchodu Austrálie úřady kvůli rozsáhlým požárům evakuují tisíce lidí, po krátkém ochlazení se totiž v sobotu očekávají vysoké teploty a silný vítr. Stát Nový Jižní Wales kvůli tomu vyhlásil stav nouze, informovala média. Ohně v oblasti zuří již několik týdnů a podle čtvrtečního vyjádření úřadů jim jenom od pondělí podlehlo osm lidí a 18 dalších se pohřešuje.

"Prioritou dneška je boj s ohněm a evakuace, je potřeba dostat lidi do bezpečí," citovala agentura Reuters australského premiéra Scotta Morrisona. "Části Viktorie i Nového Jižního Walesu oheň úplně zničil, (lidé) přišli o elektřinu i možnosti komunikace," dodal Morrison.

Chladnější počasí na přelomu roku pomohlo hasičům v boji s požáry, lidé si mohli doplnit zásoby potravin a vody. U supermarketů a na benzinových pumpách se vytvořily fronty, na znovuotevřených dálnicích vysoké počty přesouvajících se lidí způsobily dopravní zácpy.

O víkendu se očekává, že teploty znovu přesáhnou 40 stupňů Celsia. "Je tu velká šance, že podmínky budou v sobotu stejně špatné nebo ještě horší (než v úterý)," uvedl zástupce hasičů z Nového Jižního Walesu Rob Rogers. V pondělí a úterý zemřeli kvůli požárům čtyři lidé, o silvestrovském večeru požáry uvěznily tisíce turistů i místních na plážích. Podle úřadů oheň ve státech Viktorie a Nový Jižní Wales tento týden zničil 381 domů a způsobil četné výpadky elektřiny, telefonického spojení a internetu.

Úřady v Novém Jižním Walesu ve čtvrtek ráno turistům nařídily opustit zhruba 250 kilometrů velkou oblast podél oblíbeného jižního pobřeží, píše agentura AP. Podle oblastního ministra pro dopravu Andrewa Constance je to "největší hromadný přesun lidí z regionu, jaký (stát) kdy zažil".

Z pobřežního města Mallacoota ve státě Viktorie, které leží asi 400 kilometrů východně od Melbourne, evakuuje okolo 500 lidí loď australského námořnictva. Požár tam v úterý na plážích uvěznil přes 4000 lidí, úřadům se jim od té doby podařilo poskytnout jídlo, vodu, palivo i lékařskou pomoc.

"Myslíme si, že je tam zhruba 3000 turistů a 1000 místních. Ne všichni z nich budou chtít odejít a všichni najednou se do plavidla nevejdou," uvedl premiér státu Viktorie Daniel Andrews.

Australští hasiči zachraňovali lidi uvízlé na plážích

Ve středu zde probíhaly rozsáhlé záchranné operace na pomoc tisícům lidí, kteří před ničivými požáry uprchli na pláže, kde strávili i Silvestra. Do akce se zapojily také vojenské lodě a letadla, aby přepravily humanitární pomoc a pomohly vyhodnotit škody, uvedla ve středu agentura AFP.

Plameny zničily nejméně dvě školy a desítky dalších domů, z některých vesnic nezbylo nic jiného než dýmající ruiny, uvedla AFP.

Od září při požárech v Austrálii zemřelo 14 osob. Oheň také zničil více než 1000 domů a poškodil porosty na 5,5 milionu hektarů, což je rozloha přesahující polovinu Česka.

Podle serveru BBC News popelem lehly dvě stovky domů na pobřeží. Podle policie o život přišel třiašedesátiletý muž a jeho devětadvacetiletý syn, kteří se opozdili ve snaze zachránit své domácí a zemědělské vybavení. Další mrtvý muž byl nalezen ve vyhořelém autě v časných ranních hodinách Nového roku.

Podle informací z několika turistických oblastí tisíce turistů i místních obyvatel o silvestrovském večeru uvízly na plážích obklopených plameny. Požáry způsobily četné výpadky elektřiny, telefonického spojení a internetu.

Hasiči čelí velkým potížím při záchraně zraněných v izolovaných oblastech. "Do určitých míst není přístup ani po silnici, ani letadlem, je to příliš nebezpečné. Nemůžeme se tam dostat a lidé odtud nemohou odejít," uvedl náčelník hasičů ve státu Nový Jižní Wales Shane Fitzsimmons. Vojáci se podle AFP obávají, že může trvat i několik dní, než se dostanou do velmi odlehlých lokalit.

Dobrá zpráva přišla z letoviska Mallacoota, kde čtyři tisícovky lidí, uvízlých na pláži, za pomoci hasičských vozů uniklo plamenům bez zranění. "Na konci této operace se hasiči dočkali potlesku ve stoje," poznamenal v televizi ABC šéf záchranářů ve státu Victoria Andrew Crisp.

Radost však trvala u mnoha místních obyvatel jen krátce, protože zjistili, že jejich domy lehly popelem. Město by také mohlo zůstat odříznuté od světa ještě několik týdnů.

Austrálie se v letních měsících potýká s požáry každoročně, jejich brzký nástup a rozsah z nich však podle úřadů nyní učinil ty nejhorší zaznamenané. Shořelo zhruba pět milionů hektarů půdy, což je oblast větší než Slovensko, nejméně 17 lidí zemřelo a zničeno bylo přes 1300 domů.