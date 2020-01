Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Motor Carlos Ghosn uprchl z Japonska do Libanonu. V úterý prohlásil, že neutekl před spravedlností, ale před nespravedlností a politickou perzekucí. Levicové odbory Renaultu CGT žádají vysvětlení, jak se ze země vycházejícího slunce dostal a kdo mu pomohl, napsala agentura AFP. Japonská prokuratura ve čtvrtek provedla prohlídku v jeho tokijském domě, informovala agentura Reuters.

Ghosn, který má francouzské, brazilské a libanonské občanství, odletěl před několika dny z Japonska soukromým letounem. Po příletu do Libanonu Ghosn v prohlášení uvedl, že neutekl před spravedlností, ale naopak před nespravedlností a politickým pronásledováním. Jeho právníci na Nový rok oznámili, že bude mít 8. ledna v Bejrútu tiskovou konferenci.

Libanon nemá s Japonskem uzavřenou dohodu o vydávání svých občanů. Ve čtvrtek ale obdržel od mezinárodní policejní organizace Interpol na Ghosna zatykač s varováním červeného stupně. To znamená, že jde žádost členské země určenu ostatním státům, aby pomohly lokalizovat a zatknout člověka podezřelého ze spáchání trestného činu.

Nejmenovaný libanonský justiční zdroj uvedl, že úřady o tomto zatykači ještě nerozhodly. Podle agentury Reuters také řekl, že v minulosti, když Bejrút dostal červené varování týkající se nějakého libanonského občana, nebyl dotyčný sice zadržen, ale byl mu zabaven cestovní pas a musel složit kauci.

Okolnosti Ghosnova útěku vyšetřuje Turecko, protože cestou z Japonska do Libanonu přistál v Istanbulu, aniž o tom turecká pohraniční policie dostala informace; nikdo nezaregistroval jeho přílet do země ani odlet. Podle tureckého internetového portálu Hürriyet letadlo s Ghosnem na palubě přistálo na istanbulském Atatürkově letišti v pondělí brzy ráno.

Ghosn k útěku využil služby turecké soukromé letecké společnosti MNG Jet. Ta podle Reuters v pátek uvedla, že k útěku využil dva z jejích letounů a to nelegálně. "V prosinci loňského roku byly dva naše soukromé letouny pronajaty dvěma různým zákazníkům," uvedla společnost s tím, že jeden ze zaměstnanců MNG Jet zfalšoval letecké záznamy, když neuvedl Ghosnovo jméno mezi cestujícími. Zaměstnanec svou vinu přiznal.

"Jeden soukromý letoun letěl z Dubaje do Ósaky a z Ósaky do Istanbulu, další z Istanbulu do Bejrútu," vysvětlila společnost v prohlášení. Doplnila také, že původně se zdálo, že lety spolu nesouvisí. Společnost podala trestní oznámení.

Turecká policie v souvislosti s tímto případem zadržela sedm lidí, mezi nimi čtyři piloty, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na turecká média. Do Bejrútu podle nich Ghosn přicestoval na francouzský pas.

Kvůli obviněním z finančních deliktů byl Ghosn v Japonsku zadržen předloni v listopadu. Později byl propuštěn na kauci. Měl zakázáno používat bez dozoru internet či kontaktovat manželku. Jeho obhájci měli u sebe jeho cestovní pasy, dva francouzské, jeden libanonský a jeden brazilský. Nicméně po propuštění na kauci mu japonské úřady povolily, aby u sebe nosil jeden z francouzských pasů, ovšem v uzamčené schránce. Klíč měli Ghosnovi obhájci, napsala agentura Kjódó s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený se situací.

Architekt dlouholeté francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila i automobilka Mitsubishi, měl v Japonsku stanout před soudem kvůli obvinění z finančních deliktů, včetně podhodnocování příjmů ve finančních výkazech. Po loňském zatčení byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří členských podniků aliance.

Začátek soudního procesu byl v Japonsku naplánován na letošní duben. Ghosn všechna obvinění odmítá.

Francouzské úřady ve čtvrtek uvedly, že pokud Ghosn přicestuje do Francie, do Japonska ho nevydají, napsala AFP.

Ghosn utekl v bedně určené na přepravu hudebního nástroje

Podle televize MTV Lebanon odletěl tento francouzský občan, který se narodil v Brazílii a vyrůstal v Libanonu, z regionálního japonského letiště v bedně určené na přepravu hudebního nástroje. Pomohla mu bezpečnostní agentura a při vstupu do Libanonu z Turecka u sebe měl francouzský pas. Zdroje těchto informací libanonská televize neuvádí.

Reuters v pátek uvedla, že Ghosna zachytila v neděli při odchodu na záznamech kamera umístěna v jeho Tokijském domě. Podle kamerového záznamu se již zpět do domu nevrátil.

"Neuprchl jsem před spravedlností, unikl jsem před nespravedlností a politickým pronásledováním," uvedl Ghosn v prohlášení, v němž potvrdil, že se nachází v Libanonu. V Japonsku mu podle něj byla upírána základní lidská práva. Justiční systém asijské země, ze které uprchl, bývalý šéf Nissanu označil za "zmanipulovaný" a odmítl být dál jeho "rukojmím". "Konečně mohu svobodně komunikovat s médii a těšit se na začátek dalšího týdne," dodal Ghosn.

Jeden z Ghosnových právníků Džuničiró Hironaka řekl, že právní zástupci mají všechny tři pasy svého klienta. O Ghosnově odjezdu se prý sám dověděl z ranních zpráv a je tím překvapen. Hironaka považuje Ghosnův čin za "neomluvitelný". "Pokud opravdu opustil Japonsko, je to možné označit za porušení podmínek kauce," dodal Hironaka.

Ghosn se narodil v Brazílii, ale vyrůstal v Bejrútu. V Libanonu je populární, jeho portrét se tam objevil i na poštovní známce a na jeho podporu byly vyvěšeny plakáty s textem Všichni jsme Carlos Ghosn. Někteří Libanonci ho považují za vhodného kandidáta na prezidenta.

Francouzská státní tajemnice na ministerstvu hospodářství Agnès Pannierová-Runacherová prohlásila, že ji informace o Ghosnově odjezdu z Japonska "velmi překvapila". V rozhovoru s rozhlasovou stanicí France Inter řekla, že nikdo nestojí nad zákonem, ale také že coby francouzský občan má Ghosn právo na konzulární podporu.

Ghosn začátkem roku uvedl, že obvinění z finančních deliktů jsou důsledkem "komplotu a zrady" části vedení Nissanu, které se stavělo proti jeho plánu hlubší integrace s francouzským partnerem Renault.

Podle serveru Bloomberg by po Ghosnově útěku mohlo Japonsko v budoucnu uzavřít dohody o vydávání občanů i s dalšími zeměmi. Momentálně má Japonsko bilaterální smlouvy o vydávání občanů pouze s USA a Jižní Koreou.