Severoatlantická aliance po smrti íránského generála Kásema Solejmáního v Iráku pozastavuje svoji výcvikovou misi v této zemi. Podle agentury AFP to sobotu oznámil mluvčí NATO Dylan White.

V misi aliance působí i čeští vojáci. Je tam nasazena jednotka chemického vojska a výcvikem iráckých kolegů se zabývají i členové Vojenské policie. Ministerstvo obrany sdělilo, že jsou v pořádku a plní své úkoly, zůstávají na svých základnách. Stejně jako další spojenci přerušili výcvik místních ozbrojených sil. Oznámil to mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. V pořádku jsou také čeští policisté, kteří jsou v Bagdádu.

"Mise pokračuje, ale výcviková činnost byla v tuto chvíli pozastavena," uvedl White. Dodal, že generální tajemník aliance Jens Stoltenberg po zabití Solejmáního telefonicky hovořil s americkým ministrem obrany Markem Esperem.

Cílem mise NATO, na níž se od předloňského října podílí několik stovek vojáků, je výcvik iráckých bezpečnostních sil k tomu, aby dokázaly zamezit návratu teroristické organizace Islámský stát (IS).

Podle Pejška případné další kroky záleží na vývoji situace a dohodě v alianci. V Iráku působí téměř 40 českých vojáků, s nimiž je ministerstvo v kontaktu. "Jde o instruktory výcviku z řad vojenských policistů a příslušníků chemického vojska," dodal Pejšek. Mandát pro vyslání vojáků skončí letos, podle ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) ho bude chtít vláda prodloužit.

V Bagdádu je na výcvikové misi také pět českých policistů. Všichni jsou v pořádku a v případě ohrožení budou okamžitě evakuováni, uvedla na twitteru Policie ČR. "S velitelem našeho kontingentu jsme v pravidelném kontaktu. Přijatá opatření potrvají do úterý, pak bude rozhodnuto o dalším postupu," napsal na twitteru policejní prezident Jan Švejdar.

Solejmání, který velel oddílům Kuds, zemřel v pátek při raketovém útoku z amerického dronu u letiště v Bagdádu. Spolu s ním přišel o život kromě dalších lidí také zástupce velitele vlivných iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis. Teherán varoval, že atentát na Solejmáního se rovná vyhlášení války a jeho odpověď na něj bude tvrdá.

Také koalice proti IS vedená Spojenými státy po pátečním útoku podle AFP omezila své operace a posílila bezpečnostní opatření na základnách v Iráku.

Odpověď na atentát bude "tvrdá", řekl íránský diplomat

Americký atentát na klíčového íránského generála Kásema Solejmáního odpovídá vyhlášení války a odpověď Teheránu bude "tvrdá". V rozhovoru s televizí CNN to v pátek večer řekl íránský velvyslanec při OSN Madžíd Tacht Ravančí. Předtím oznámil Radě bezpečnosti OSN a generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi, že Írán si vyhrazuje právo na sebeobranu na základě mezinárodního práva.

Podle Ravančího Spojené státy "zavražděním" Solejmáního otevřely novou kapitolu po "ekonomické válce" vedené prostřednictvím hospodářských sankcí. Íránský generál, který byl podle agentury Reuters považován za druhého nejmocnějšího muže režimu v Teheránu, zahynul v noci na pátek při americkém raketovém útoku v irácké metropoli Bagdádu.

"To byla… nová kapitola, která se rovná zahájení války proti Íránu," uvedl íránský velvyslanec při OSN. "Takže co jiného se dá od Íránu čekat? Nemůžeme jen zůstat zticha. Musíme jednat a budeme jednat," dodal.

Ravančí slíbil za smrt bývalého velitele oddílů Kuds íránské revoluční gardy "tvrdou odplatu", odpovědí na vojenskou akci podle něj musí být opět vojenská akce. Ohledně konkrétnější podoby takového kroku řekl: "Toho bude svědkem budoucnost."

Davy lidí přišly v Bagdádu na smuteční průvod

Desetitisíce lidí se v sobotu podle CNN sešly v Bagdádu na smutečním průvodu za velitele Solejmáního, člena vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise a další lidi zabité při pátečním americkém raketovém útoku.

Mnoho z truchlících přišlo oblečených v černém, lidé v pochmurné atmosféře nesou irácké vlajky a prapory Lidových mobilizačních sil (PMF), což jsou milice podporované Íránem. V davu se ozývala hesla jako "Smrt Americe, smrt Izraeli". Někde před příchodem smutečního procesí, k němuž se připojil i irácký premiér Ádil Abdal Mahdí a velitelé milic podporovaných Teheránem, rozložili červené koberce. Auto převážející rakev Solejmáního obklopovaly zástupy lidí a dotýkaly se ho. "Je to bolestný útok, ale námi neotřese," citovala agentura AP jednoho z truchlících, který procesí označil za znak loajality vůči zabitým.

Tuto pietní akci naplánovaly PMF. Trasa procesí vedla do šíitského posvátného města Karbalá a skončí v Nadžafu, dalším posvátném městě šíitů. Tam bude Muhandis a několik dalších lidí pohřbeno.

Tělo Solejmáního bude dnes převezeno do íránské provincie Chúzestán, jež sousedí s Irákem, a odtud bude v neděli dovezeno do šíitského posvátného města Mašhadu na severovýchodě země, potom do Teheránu a nakonec do generálova rodného Kermánu. Tam bude v úterý pohřben. Íránský prezident Hasan Rúhání dnes v Teheránu zašel k Solejmánovi domů, aby jeho rodině vyjádřil soustrast. "Američané si neuvědomili, jak velkou chybu udělali, následky tohoto zločinného jednání uvidí nejen dnes, ale i v příštích letech," řekl.

Agentura Reuters napsala, že zabití Solejmáního Iráčany rozděluje. Mnoho lidí americké útoky, při kterých zemřel, odsuzuje, protože si íránského generála cení za jeho roli při porážce teroristické organizace Islámský stát (IS). Ta v roce 2014 ovládla rozsáhlá území v severním a středním Iráku. Jiní s atentátem souhlasí, protože Solejmání a Muhandis podle nich podporovali použití síly proti neozbrojeným účastníkům loňských protivládních demonstrací. Protestující Lidové mobilizační síly, v nichž byl Muhandis zástupcem velitele, obviňovali z řady ekonomických a sociálních problémů, s nimiž se Irák potýká. Účastníci těchto demonstrací se nyní podle Reuters obávají pomsty ze strany šíitských milicí, které protesty označovaly za americké spiknutí.

Trumpův poradce: Odveta Íránu za Solejmáního by byl špatný krok

Jakákoli odveta Teheránu za zabití Solejmáního by byla "velmi špatné rozhodnutí". Podle agentury Reuters to v pátek řekl médiím bezpečnostní poradce Bílého domu Robert O’Brien. Americký prezident Donald Trump je podle něj ochoten spory s íránskou vládou řešit diplomatickou cestou. Šéf americké diplomacie Mike Pompeo se poté nechal slyšet, že operace namířená proti Solejmánímu "zachránila také životy v Evropě".

O’Brien při pátečním konferenčním hovoru s novináři uvedl, že Solejmání před svou smrtí cestoval po Blízkém východě a plánoval útoky proti americkým diplomatům a vojákům v regionu. Do Bagdádu prý přicestoval ve čtvrtek ze syrské metropole Damašku.

"Britové, Francouzi, Němci, ti všichni musí pochopit, že to, co jsme udělali, co Američané udělali, zachránilo také životy v Evropě," reagoval v noci ministr zahraničí Pompeo ve vysílání televize Fox News.

Šéf americké diplomacie prý poslední dva dny komunikoval o plánech Washingtonu s partnery na Blízkém východě, z nichž někteří byli "skvělí". "A pak mluvíme s našimi partnery v jiných oblastech, kteří už tak dobří nebyli. Upřímně, Evropané nebyli tak nápomocní, jak bych si přál, že by mohli být," řekl Pompeo. Také prohlásil, že Solejmání musel být zastaven, protože jinak bezprostředně hrozil útok, který "mohl zabít stovky nebo tisíce Američanů".

Podle Trumpova poradce O’Briena může íránská vláda stále "usednout se Spojenými státy" k vyjednávacímu stolu. Americký prezident je prý připraven zahájit rozhovory bez předem daných podmínek, citovala z vyjádření O’Briena televize CNN.

Írán prý bude trestat Američany kdykoliv, kdy budou v jeho dosahu

Írán bude Američany v odplatě za zabití Solejmáního trestat kdykoliv, kdy mu budou na dosah. V sobotu to v reakci na americký raketový útok, při němž v pátek v Iráku Solejmání přišel o život, prohlásil vysoce postavený velitel íránských revolučních gard Gholámalí abú Hamza.

Írán si podle něho vyhrazuje právo se Spojeným státům za smrt Solejmáního pomstít, napsala agentura Tasním.

Velitel připomněl, že pro Západ je nesmírně důležitým místem Hormuzský průliv, kterým proplouvají i americké válečné lodě, a že Írán si už před dlouho dobou vytipoval klíčové americké cíle v tomto regionu. "Na dosah máme nějakých 35 amerických cílů i Tel Aviv," řekl.