Spojené státy odmítly vydat vízum šéfovi íránské diplomacie Mohammadovi Džavádovi Zarífovi, který chce ve čtvrtek promluvit před Radou bezpečnosti OSN (RB OSN) sídlící v New Yorku o smrti generála Kásema Solejmáního. Toho na příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa v pátek zabila americká armáda. S odkazem na sdělení nejmenovaného amerického činitele to píše agentura Reuters. Podle některých expertů USA neudělením víza porušují mezinárodní dohody.

Úmluva z roku 1947 zavazuje Spojené státy ke vpuštění do země všech státních představitelů, kteří pracovně míří do sídla OSN v New Yorku. Zaríf podle serveru Foreign Policy (FP) o vízum požádal již před několika týdny. Chystal se přitom na první vystoupení před světovými vůdci od minulého pátku, kdy Solejmání zahynul při americkém útoku nedaleko iráckého hlavního města Bagdádu.

Íránská vláda očekávala vyjádření k Zarífově vízu v pondělí, nicméně podle zdrojů FP zavolal činitel z Trumpovy administrativy generálnímu tajemníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a sdělil mu, že USA íránského ministra zahraničí do země nevpustí.

Zaríf studoval ve Spojených státech a podle FP je zdatný řečník s četnými kontakty na americké novináře. Loni v červenci mu americké úřady při návštěvě New Yorku omezily pohyb jen na několik bloků ve čtvrtích Manhattan a Queens, čímž mu zabránily v jeho obvyklé návštěvě televizních studií, univerzit a think-tanků.

Spojené státy přerušily po islámské revoluci v Íránu v roce 1979 se zemí diplomatické styky. Teherán smí provozovat pouze menší diplomatickou kancelář v New Yorku, aby se mohl účastnit jednání v OSN.

Odpírání vstupu Zarífovi do USA je podle FP další eskalací dlouholeté roztržky mezi oběma zeměmi, která se po Solejmáního smrti značně vyhrotila. Zaríf v reakci na páteční útok prohlásil, že "začal konec zhoubné přítomnosti Spojených států v západní Asii". Trump zase pohrozil, že v případě jakékoliv íránské odvetné reakce budou USA jednat "velmi rychle a velmi tvrdě".

Íránští poslanci v úterý pozměnili dřívější nedávno schválený zákon, který označoval americké síly operující v Africkém rohu a na Blízkém východě za teroristy. Novela nyní označuje za teroristický také Pentagon, všechny americké síly a každého, kdo byl zapleten do smrti Solejmáního.

Spojené státy zařadily íránské revoluční gardy na seznam zahraničních teroristických organizací loni v dubnu. Agentura AP v této souvislosti poznamenala, že americké ministerstvo obrany tento bod použilo k ospravedlnění atentátu na Solejmáního.

Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti v úterý oznámil, že Írán zvažuje třináct možností odvety za zabití Solejmáního. Zároveň bez bližších podrobností zdůraznil, že i ta nejmírnější varianta by byla pro Spojené státy zničující. Informovala o tom agentura Fars.

"Američané by měli vědět, že jsme dosud v radě jednali o 13 možnostech odvety a i v případě, že by byla shoda na nejmírnějším scénáři, jeho vykonání by bylo pro Američany noční můrou," řekl tajemník bezpečnostní rady Alí Šamchání.

"Poselství Islámské republiky je jasné; Amerika spáchala atentát na íránského národního hrdinu a naše pýcha nám nedovolí, abychom byli lhostejní," zdůraznil. Pokud podle něj američtí vojáci z regionu neodejdou po svých, budou odvezena jejich mrtvá těla.

Německo v reakci na bezpečnostní rizika stáhne část svých vojáků z Iráku a přesune je do Jordánska a Kuvajtu. Ministerstva obrany a zahraničí o tom podle veřejnoprávní televize ARD v pondělí pozdě večer informovala poslance. Spolková republika má nyní v Iráku kolem 120 vojáků.

V dopise zákonodárcům se píše o "dočasném zúžení" německé vojenské přítomnosti v Iráku. Týkat se má především dvou míst - Bagdádu a základny Tádží severně od hlavního města. Celkem na nich Německo má kolem 30 vojáků. "Zde nasazení vojáci budou v brzké době přesunuti do Jordánska a Kuvajtu," napsala dvojice ministerstev poslancům.

O zhruba 90 vojácích, které má Německo v převážně kurdské severní části Iráku, se v dopise nepíše. V tomto regionu je zatím situace poměrně klidná.

Podobně zatím na zabití Solejmáního reagovalo i Slovensko. To dočasně přesunulo mimo Irák sedm svých vojáků, kteří tam působili v rámci výcvikové mise NATO, oznámil úřad slovenské vlády. Otázka dalšího působení slovenských vojáků v Iráku vyvolala v uplynulých dnech spor mezi premiérem Peterem Pellegrinim a šéfem sněmovny a koaliční Slovenské národní strany Andrejem Dankem, jenž požadoval okamžité stažení vojáků do vlasti. Podle Pellegriniho bude ale Bratislava v této záležitosti postupovat po konzultacích se spojenci.

Čeští vojáci zůstávají na svých základnách v Iráku, kde jsou přijata opatření k zajištění maximální bezpečnosti. Uvedl to ředitel odboru komunikace ministerstva obrany Jan Pejšek. Česká republika koordinuje své kroky s dalšími spojenci v Severoatlantické alianci (NATO), doplnil.

"U nás se nic nemění. Čeští vojáci zůstávají na místě v prostoru operace. Jsou na základnách, kde jsou přijata příslušná opatření k zajištění maximální bezpečnosti. Vše je v koordinaci s dalšími spojenci v NATO," napsal Pejšek.

"Smrt Americe" volají lidé na pohřbu

Tělo velitele íránských elitních jednotek Kuds Solejmáního v úterý dorazilo do jeho rodného města Kermánu. S odvoláním na íránskou státní agenturu IRNA to píše agentura Reuters. Po třech dnech pietních akcí má být v úterý v Kermánu Solejmání pohřben.

Podle záběrů íránské státní televize se v ulicích města na jihu země sešly k uctění památky generála tisíce lidí oděných převážně v černém. V pondělí se v metropoli Teheránu konal smuteční obřad, při němž nad Solejmáního rakví pronesl modlitby i nejvyšší íránský duchovní ajatolláh Alí Chameneí a jehož se zúčastnily statisíce až milion lidí. Agentura AFP uvádí, že úterní počet lidí v ulicích Kermánu se zdá být přibližně stejný jako v Teheránu. Podle státní televize jsou lidí v ulicích města miliony.

Íránská státní televize v úterý informovala, že na pohřbu Solejmáního v Kermánu dav ušlapal 35 lidí a 48 lidí bylo zraněno. Televize uvedla, že v pohřebním průvodu v Solejmáního rodišti vznikla tlačenice.

Agentura Reuters poznamenává, že smuteční průvod svou velikostí připomíná shromáždění po úmrtí zakladatele islámské republiky Rúholláha Chomejního v roce 1989. Mnozí z přítomných skandují "smrt Americe", tedy zvolání, jež se stalo v posledních dnech sjednocujícím heslem v zemi rozdělené nedávnými násilnými protivládními protesty, při nichž zemřelo mnoho demonstrantů.

Konzervativní generál Solejmaní byl považován za architekta současné íránské vojenské strategie, takzvaných zástupných válek, kdy Teherán namísto přímého angažmá ve vojenských konfliktech využívá spřátelených milicí k prosazování vlastních zájmů v širším blízkovýchodním regionu. Po Chameneím byl považován za nejmocnějšího muže v zemi. Írán za jeho smrt slibuje Američanům tvrdou pomstu.

Podle některých expertů by reakce Teheránu mohla přijít po konci třídenního smutku za padlého velitele, který končí právě v úterý. Trump v sobotu na Twitteru napsal, že po případné odvetě Íránu má Washington seznam 52 íránských cílů včetně kulturních objektů, na které může "velmi rychle a velmi tvrdě" zaútočit. Pentagon se však v úterý v noci od jeho výroku distancoval s tím, že Spojené státy budou respektovat válečné právo, které útoky na kulturní památky zakazuje.

Solejmáního rodina oznámila, že generál bude pohřben podle svého přání na kermánském hřbitově zvaném Zahrada mučedníků.