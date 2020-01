Finská premiérka Sanna Marinová přišla s návrhem uzákonit čtyřdenní pracovní týden s šestihodinovou pracovní dobou. Podle současné druhé nejmladší šéfky vlády na světě by tento krok měl zajistit lidem více času na rodinu a na jejich koníčky. Stejný krok prosazovala 34letá politička už na svém předchozím působišti v čele ministerstva dopravy.

"Věřím, že si lidé zaslouží trávit více času se svými rodinami, svými blízkými a také si užívat své koníčky. V pracovním životě by nám to mohlo pomoct," řekla ke svému plánu Marinová listu New Europe. Plán premiérky uvítala i finská ministryně školství Li Anderssonová.