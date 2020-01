Americká ropná společnost Apache a francouzský energetický gigant Total v úterý oznámily nalezení "významného" ložiska ropy u pobřeží Surinamu. O nálezu ropy v regionu u pobřeží Guyany podobně na sklonku prosince informovala americká ropná společnost Exxon Mobile, připomněl list The Wall Street Journal (WSJ).

Akcie společnosti Apache po oznámení stouply o více než 25 procent, nejvíce od roku 1973. Po 21:00 SEČ byl jejich nárůst stále lehce pod 25 procenty, zatímco akcie Totalu odepisovaly zhruba půl procenta.

Podle analytiků zatím není možné stanovit, jaké množství ropy se pod vrtem skrývá. Ložisko se nicméně nachází vedle oblasti, v níž nalezl surovinu Exxon Mobil, a ta podle odhadů obsahuje šest miliard barelů ropy a zemního plynu.

Guyana, kde žije méně než milion lidí, by podle analytiků mohla do roku 2025 těžit 750 tisíc barelů ropy denně. Stala by se tak největším producentem této suroviny v Latinské Americe. Obdobný nález v Surinamu by této chudé zemi mohl přinést významný prospěch, napsal list WSJ.