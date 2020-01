Bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Carlos Ghosn, který koncem prosince utekl z Japonska, kde čelí obvinění z finančních deliktů, obvinil japonské vyšetřovatele z porušování svých práv.

V Libanonu, kde ve středu podle agentury Reuters uspořádal první tiskovou konferenci od svého předloňského zatčení v Japonsku, prohlásil, že ho vyšetřovatelé v Japonsku výhrůžkami nutili k přiznání. V zemi svých předků Ghosn také zopakoval, že je nevinný.

"Nejsem tu proto, abych popsal, jak se mi podařilo opustit Japonsko," řekl Ghosn novinářům, kteří v hojném počtu zřejmě hlavně z tohoto důvodu na jeho tiskovou konferenci přišli. "Jsem tu proto, abych ukázal na systém, který porušuje ta nejzákladnější (lidská) práva," pokračoval podnikatel, který má brazilské, libanonské i francouzské občanství.

Pětašedesátiletý Ghosn uvedl, že byl v Japonsku vyslýchán "až osm hodin denně bez přítomnosti právníků". "Bude to horší, když se prostě nepřiznáš, říkal mi opakovaně vyšetřovatel," řekl Ghosn. Kritizoval též vyšetřovatele za to, že mu neumožnili "několik měsíců" kontakt s rodinou. Do Libanonu utekl podle svých slov proto, aby chránil rodinu a očistil své jméno. Jeho manželka Carole Ghosnová je rovněž v Libanonu a tento týden na ni vydaly japonské úřady zatykač kvůli podezření z křivé výpovědi před soudem v případu jejího manžela.

"Jsem pyšný na to, že jsem Libanonec, protože tato země stojí při mně v obtížných časech," řekl ve středu na úvod tiskové konference brazilský rodák Ghosn. V Bejrútu, kde ho podle agentury Reuters mnozí považují za hrdinu, strávil dětství. Studoval pak ve Francii, kde začal profesní kariéru.

Ghosn je architektem dlouholeté francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Po svém zatčení v listopadu 2018 byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří těchto firem.

V Japonsku je obviněn z několika trestných činů, mimo jiné z toho, že nepřiznal všechny příjmy a že zneužil firemní peníze. Propuštěn byl na kauci s tím, že nesmí opustit Japonsko, což se mu ale za dosud nevyjasněných okolností povedlo.

Podle Ghosna je jeho stíhání v Japonsku komplotem, který měl za cíl odstranit ho z vedení automobilky Nissan, protože se snažil o užší integraci této japonské firmy s automobilkou Renault. Podle Ghosnových právníků měl být odsunut z vedení, aby svými snahami neohrozil nezávislost firmy Nissan, jedné z vlajkových lodí japonského průmyslu.

"Někteří z mých japonských přátel si myslí, že jediný způsob, jak se zbavit vlivu Renaultu na Nissan, bylo zbavit se mě," řekl ve středu také Ghosn. "Můžu vám vyprávět, co se děje v japonské vládě. Můžu vám dát jména, (ty lidi) znám. Ale jsem v Libanonu, který respektuji," dodal Ghosn s tím, že nechce ohrozit vztahy země svých předků s Japonskem.

Libanonské úřady už obdržely od mezinárodní policejní organizace Interpol na Ghosna zatykač s varováním červeného stupně, což je žádost o pomoc s lokalizací a zatčením podezřelého z trestného činu. Libanon ale nemá s Japonskem uzavřenou dohodu o vydávání občanů a podle expertů je nepravděpodobné, že by Ghosna do Japonska předal.