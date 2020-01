Nejdřív my dvě, pak vy dvě." Školačky v dětském pokoji si rozdělují role. Tu nejdůležitější má ovšem mobil opřený na stolku. Dívky se před něj postaví do formace a spustí aplikaci. Rozjede se písnička Laffy Taffy, hiphopový hit o pár let starší než ony. Sehraná čtveřice předvede krátký taneček, za patnáct vteřin naskočí dvě děvčátka druhým dvěma na záda, zasmějí se do kamery na mobilu a je hotovo. Dopadlo to dobře, šup s tím na TikTok. Za hodinu mají na svých účtech několik videí a rozcházejí se za povinnostmi čtvrťaček. Takhle dnes vypadá holčičí odpoledne s kamarádkami, mobilem a TikTokem. "Prostě mě to baví. Učit se tanečky a nahrávat to s holkama," říká jedenáctiletá Sára, jedna z tanečnic. TikTok je nejrychleji rostoucí sociální síť a nejvíc se líbí právě školačkám na prvním stupni ZŠ.