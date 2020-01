Nejužší část britské královské rodiny se v pondělí sejde v sídle královny Alžběty II. v anglickém Sandringhamu, aby tam projednala záměr prince Harryho a jeho manželky Meghan vzdát se reprezentačních rolí a stát se finančně nezávislými. Krizové schůzky, jak o ní britská média informují, se zúčastní vedle královny a prince Harryho také jeho bratr princ William a otec korunní princ Charles. Televize Euronews uvedla, že Meghan se jednání zřejmě zúčastní telefonicky, neboť je nyní v Kanadě.

Harry s Meghan ve středu oznámili, že nechtějí vystupovat jako "přední" členové královské rodiny, že plánují dělit svůj čas mezi Británii a Severní Ameriku a že hodlají být finančně nezávislí. Tímto prohlášením ale zaskočili královskou rodinu a rozpoutali bouři na mediální scéně. Královská rodina se teď snaží najít model budoucích vztahů s Harrym a jeho ženou.

Podle korespondenta BBC Jonnyho Dymonda, který se věnuje zpravodajství z královské rodiny, se od pondělní schůzky očekává, že se stane prvním krokem v určení nových vztahů Harryho a Meghan vůči královské rodině. Královna si podle Dymonda přeje najít řešení v řádu dní, i když v cestě stojí několik složitých problémů.

Předpokládá se, že Harry a Meghan, kteří se nyní věnují pouze charitativní činnosti, budou muset své případné výdělky mimo Británii danit. Buckinghamský palác chce podle BBC také zpřísnit protokol, aby zabránil tomu, že Harry s Meghan budou finančně těžit ze svého statusu členů královské rodiny.

Dymond nevylučuje, že na pondělní schůzku navážou další setkání, na kterých bude rodina situaci dál řešit. Vyjasnit se také musí budoucí povinnosti Harryho a Meghan v královské rodině a také Harryho možnosti čerpat peníze z fondů královské rodiny.

Dymond poznamenal, že jakákoli dohoda, která vznikne, musí být dostatečně pevná a funkční. Dodal, že ujednání se stane vzorem i pro další členy královské rodiny, kteří by se v budoucnu rozhodli změnit své dosavadní postavení.

V souvislosti s prohlášením Harryho a Meghan o svých plánech britská média psala, že královská rodina byla zaskočena i zklamána. Nedělník The Sunday Times v neděli uvedl, že William je z rozluky se svým bratrem smutný. "Po celý náš život jsem držel bratra kolem ramen, ale už dál nemohu. Jsme teď každý sám za sebe," citoval nedělník Williamova slova, která řekl svému příteli. "Vše, co nyní můžeme dělat a co já můžu dělat, je zkusit je podpořit a doufat, že opět přijde doba, kdy budeme mluvit jedním hlasem," dodal podle The Sunday Times princ William.