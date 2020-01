Stavební společnosti v Berlíně čelí výraznému úbytku zakázek v důsledku plánovaného zmrazení nájmů. Na svém webu o tom informuje list Financial Times. Zákon o zmrazení nájemného v Berlíně na dobu pěti let by měl vstoupit v platnost do března. Vedení německé metropole tímto krokem reaguje na prudký růst nákladů na bydlení z uplynulých let.

"Je to naprostá katastrofa," uvedl podle listu Joachim Meder, ředitel stavební firmy Jörg Jahnke Dachbau. "Přišel jsem o zakázky za 4,5 milionu eur (zhruba 114 milionů korun). Vypadá to, jako kdyby někdo právě zhasl světla," dodal.

Kritici rozhodnutí města označují za jeden z nejdalekosáhlejších zásahů do berlínského trhu s bydlením od znovusjednocení Německa v roce 1990. Berlínská senátorka pro rozvoj města a bydlení Katrin Lompscherová ze strany Levice sice připouští, že jde o radikální plán, pokládá ho však za přiměřenou reakci na nynější vývoj.

Ceny nájemného v Berlíně se za posledních deset let zdvojnásobily, protože obytná výstavba nedokázala držet krok s rostoucí poptávkou. Nájemní bydlení přitom využívá zhruba 85 procent obyvatel města. "Potřebujeme nová řešení," řekla nedávno Lompscherová. "A to znamená nejen stavět více bytů, ale také chránit nájemníky před nadměrným zvyšováním nájmů," dodala.

Ekonomové, konzervativní politici a stavební průmysl však podle FT na plánované zmrazení nájmů reagují s pobouřením. "Důvěra v právní systém se otřásla, a když je tato důvěra zničena, trvá její obnovení dlouho," uvedla šéfka asociace stavebních firem v Berlíně a Braniborsku Manja Schreinerová. Dodala, že důsledky plánovaného zmrazení nájmů jsou už znát. Pronajímatelé domů podle ní zastavili veškeré větší stavební práce, což způsobilo vážné problémy zedníkům, instalatérům, elektrikářům a dalším profesím.

"V podstatě dělají pouze nouzové opravy," řekla Schreinerová. "Vidíme první rušení zakázek, investice plánované na letošní rok dramaticky klesají a nevyřízených objednávek rychle ubývá," dodala.

Asociace soukromých a státních developerů v Berlíně a Braniborsku BBU předpověděla, že její členové v důsledku zmrazení nájmů přijdou v příštích pěti letech o 1,1 miliardy eur (téměř 28 miliard korun) na tržbách, investují o 5,5 miliardy eur méně, než plánovali, a omezí výstavbu nejméně o čtvrtinu. Zmrazení nájmů ale má značnou podporu veřejnosti, u které mají soukromí developeři a pronajímatelé bytů často špatnou pověst, upozorňuje Financial Times.

Německý ekonomický institut v Kolíně nad Rýnem v nedávné studii varoval, že zmrazení nájmů sníží ceny některých nemovitostí až o 40 procent. "Soukromí investoři, zejména ti, kteří začali působit na trhu v roce 2015 a koupili byty v Berlíně v rámci svého důchodového zabezpečení, by se mohli dostat do velkých finančních nesnází," uvedli autoři studie.