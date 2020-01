Z filipínské sopky Taal v pondělí začala vytékat láva a úřady upozornily občany, že v řádu hodin nebo dní může následovat nebezpečná erupce. Sopka od neděle chrlí dým a popel, což si vyžádalo evakuaci tisíců lidí a přerušení provozu mezinárodního letiště v Manile. Podle agentury Reuters v pondělí ráno letiště provoz částečně obnovilo, ale počet povolených příletů bude omezen. Přednost dostanou odlety, aby se uvolnila letištní plocha.

Agentura AFP napsala, že v Manile v pondělí zaznamenali několik zemětřesení. Město pokrývá popel z Taalu, vzdáleného zhruba 60 kilometrů od metropole. V pondělí ráno bylo v náhradních ubytovnách pro evakuované 10 tisíc lidí.

"Nemohli jsme spát, dům se třásl od večera. Nikdo z nás nespal, připravovali jsem se na odchod," řekla jedna z evakuovaných Lia Monteverdeová. V pondělí zůstanou v oblasti sopky zavřené školy, vládní úřady i burza.

Taal leží na hlavním filipínském ostrově Luzon v provincii Batangasje ve vzdálenosti asi 60 kilometrů jižně od Manily. Je to druhá nejaktivnější sopka na Filipínách. Server stanice BBC píše, že v minulých 450 letech sopka vybuchla 34krát.

V oblasti Taalu nyní zaznamenali 75 zemětřesení a vzhledem k aktivitě sopky zvýšil filipínský ústav seizmologie a vulkanologie varování na čtvrtý stupeň na pětibodové škále. Podle Úřadu pro koordinaci humanitárních záležitostí OSN (OCHA) žije v okruhu 14 kilometrů od sopky na 450 tisíc lidí.

Vulkán v neděli vychrlil do výšky asi jednoho kilometru mračno dýmu a popela, erupci provázelo burácení a otřesy. Filipínský institut vulkanologie a seizmologie následně zvýšil úroveň poplachu z druhého na čtvrtý stupeň. Tím se naznačuje "magmatický neklid", který by mohl vést k nebezpečným erupcím. Důrazně varoval, že by z vulkánu mohla náhle vytrysknout pára spolu s toxickými plyny ve vysoké koncentraci.