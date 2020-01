Lidé, kteří pracují, by si podle Evropské komise měli vydělat aspoň tolik, aby je neohrožovala chudoba. Každý stát Evropské unie by tak měl podle komise stanovit svou domácí minimální mzdu v takové výši, aby zaměstnanci, kteří ji pobírají, nespadli pod hranici chudoby. Dnes se v zemích EU chudoba týká v průměru skoro desetiny lidí, kteří pracují. V Česku je to necelých osm procent. Chudý je ten člověk, jehož příjem nedosahuje 60 procent mediánového příjmu v dané zemi. Mediánový plat pobírá zaměstnanec, který je se svou mzdou přesně veprostřed žebříčku příjmů od nejmenšího až po nejvyšší. V Česku je to nyní zhruba 30 tisíc korun.

Komise proto vyzvala členské státy a sociální partnery, tedy zaměstnavatele a odbory, aby jí během několika týdnů sdělili, jestli a jak je podle nich potřeba na úrovni EU sjednotit pravidla pro minimální mzdu. Podle informací HN je český premiér Andrej Babiš k takovému záměru skeptický, protože by mohl vést k tlaku na růst minimální mzdy v Česku, což Babiš odmítá. Naopak ministerstvo práce a sociálních věcí vedené Janou Maláčovou (ČSSD) a odbory iniciativu Evropské komise podporují.