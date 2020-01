Ruský premiér Dmitrij Medveděv ve středu oznámil demisi své vlády. Podle agentury TASS prohlásil, že pokládá za správné podat demisi kabinetu na pozadí návrhu ústavních změn, které předložil prezident Vladimir Putin. Ten podle agentury Interfax uložil stávající vládě plnit své povinnosti do jmenování nového kabinetu.

Premiér prohlásil, že pokládá za správné podat demisi kabinetu na pozadí návrhu ústavních změn, které ve středu předložil Putin. Poznamenal také, že další kádrová rozhodnutí ohledně složení vlády bude přijímat prezident.

Prezidentův návrh podle Medveděva představuje významný zásah do fungování země a rovnováhy moci. "V tomto kontextu je zjevné, že jako vláda musíme poskytnout prezidentu naší země možnost přijmout všechna nezbytná rozhodnutí," řekl premiér.



Tento krok podle agentury AP naznačuje Putinův záměr nachystat si pro sebe novou mocenskou pozici, až mu skončí nynější mandát hlavy státu. "Předávání moci začalo," shodují se i ruští politologové, oslovení deníkem Vedomosti.

Novým premiérem by se podle agentury Reuters mohl stát například moskevský starosta Sergej Sobjanin, ministr hospodářství Maxim Oreškin anebo ministr energetiky Alexandr Novak.

Vicepremiér Vitalij Mutko později vysvětlil demisi vlády tím, že společnost si žádá změny, jak hovořil ve svém poselství i prezident Putin.

PUTINŮV NÁVRH NA ZMĚNU ÚSTAVY • V Rusku bude mít ústava vždy přednost před mezinárodním právem a bude lidem v klíčových funkcích, včetně hlavy státu, zakazovat cizí občanství. • Státní duma, tedy dolní komora ruského parlamentu, by měla podle Putina nově mít klíčové slovo při výběru předsedy ruské vlády, vicepremiérů i členů vlády. Její nominace by hlava státu nemohla odmítnout. • Prezidentem by se mohl stát pouze ruský občan, který v zemi prožil nejméně 25 let a nikdy neměl jiné občanství. • Senátoři by měli mít právo navrhovat prezidentovi odvolat federální soudce a členy ústavního a nejvyššího soudu. • V ústavě by mělo být zakotveno, že minimální mzda nesmí být menší než životní minimum a že se penze pravidelně zvyšují kvůli inflaci. Posílit by měla také role gubernátorů a ústavního soudu.

Putin poděkoval Medveděvově vládě za její práci, uvedla agetura TASS. "Pokud jde o mě, také vám chci poděkovat za vše, co se v této fázi naší společné práce odehrálo, chci vyjádřit spokojenost s dosaženými výsledky," řekl prezident na schůzce s kabinetem ministrů.

Putin zároveň na středeční schůzce s členy odstupující vlády podle agentury Interfax nabídl Medveděvovi novou funkci místopředsedy bezpečnostní rady státu, aby se v budoucnu věnoval bezpečnosti a obranyschopnosti země. V radě, které Putin předsedá, byl premiér dosud jedním z jedenácti stálých členů.

Rubl v reakci na vládní demisi prakticky okamžitě oslabil vůči dolaru i euru o 20 kopejek, tedy na týdenní minimum.

Stávající vláda vznikla předloni v květnu poté, co se Putin formálně znovu ujal funkce hlavy státu, po znovuzvolení na dalších šest let v březnu 2018.

V roce 1999 dělal Medveděv zástupce vedoucího úřadu ruské vlády a poté, co se Putin v roce 2000 stal prezidentem, nastoupil do jeho administrativy jako zástupce šéfa prezidentského úřadu. V listopadu 2003 vedení mocné instituce převzal. V roce 2000 také vedl Putinovu kampaň a o pět let později byl jmenován prvním místopředsedou vlády a věnoval se citlivé sociální oblastí. Z této funkce poté "přesedlal" do prezidentského křesla. Několik let také stál v čele plynárenského gigantu Gazprom.

Medveděv s Putinem vystudovali stejnou školu, pracovali spolu na petrohradské radnici a v roce 2008 si ho Putin vybral jako svého nástupce v křesle ruského prezidenta. Putin totiž podle ústavy nemohl být potřetí zvolen. Medveděv s více než 70 procenty hlasů prezidentské volby vyhrál a v květnu 2008 usedl do křesla hlavy státu. Putin se stal premiérem a v roce 2012 si funkce opět vyměnili: Putin byl zvolen prezidentem a Medveděv se ocitl v čele vlády.

Dimitrij Medveděv • Narodil se 14. září 1965 v Leningradu (dnes Petrohrad). Tam vystudoval práva a na místní univerzitě působil i jako asistent a docent. Později byl právníkem výboru pro zahraniční styky petrohradské radnice, kterému šéfoval Putin, který jenž vystudoval také práva na stejné univerzitě. • Je ženatý, s manželkou Světlanou mají již dospělého syna Ilju. Jeho velkým koníčkem je rocková hudba. Má velkou sbírku vinylových desek, k jeho oblíbencům patří skupiny Black Sabbath nebo Deep Purple, kteří v roce 2008 zahráli na oslavách 15. výročí vzniku firmy Gazprom, jehož správní radě tehdy Medveděv předsedal.

Podle odhadů žije v Rusku pod hranicí chudoby více než 20 milionů Rusů a Medveděv v nedávném projevu před poslanci Státní dumy (dolnní komory tamního parlamentu) označil chudobu za "odvrácenou stranu ne plně rozvinuté ekonomiky" a za největší problém současného Ruska.

V roce 2017 byl Medveděv opozicí obviněn ze zneužití úřadu a z obohacování na úkor státu. Film opozičního lídra Alexeje Navalného o premiérových vilách a jachtách, zamaskovaných pod dobročinnými fondy, na internetu zhlédly miliony diváků a bezmála stovku ruských měst pak zasáhla vlna protivládních protestů.

Zahraničí vnímalo zpočátku Medveděva jako mírného liberála, pro kterého bylo plusem, že se nikdy nepohyboval v tajných službách, na rozdíl od Putina. Oba politici ale podle kritiků zakonzervovali politické poměry v Kremlu na dlouhou dobu. Medveděv se občas s Putinem rád ukáže na veřejnosti, ať už třeba na lyžích nebo v posilovně, a vždy rád zopakuje, že jsou dobrými přáteli.

Záznam z jednání ruské vlády, Medveděv rezignaci podává v čase 2:10.