Čína, která je jedním z největších uživatelů plastů na světě, představila plán na omezení prodeje a užívání plastových výrobků na jedno použití. Zákaz igelitových tašek vejde ve velkých čínských městech v platnost koncem letošního roku, od roku 2022 budou pak nerozložitelné plastové tašky zakázány ve všech městech. Výjimkou budou tržiště s čerstvými produkty, kde budou moci prodavači balit zboží do igelitových tašek až do roku 2025, napsal v pondělí zpravodajský server BBC News s odvoláním na čínské úřady.

Z řetězců rychlého občerstvení a dalších míst budou zároveň stahovány další jednorázové plasty. Do konce letošního roku má v Číně začít platit zákaz plastových brček. Do roku 2025 budou mít čínská města povinnost omezit spotřebu plastů na jedno užití v restauračním průmyslu o 30 procent, uvedla čínská Komise pro národní rozvoj a reformu, která novou politiku v neděli zveřejnila.

Čína, která má 1,4 miliardy obyvatel, se už řadu let potýká s problémem odpadu. Největší skládka v zemi, která má rozlohu zhruba stovky fotbalových hřišť, už je zaplněna - o 25 let dříve, než bylo plánováno.

V internetové publikaci Our World in Data (Náš svět v datech) se uvádí, že v roce 2010 vyprodukovala Čína 60 milionů tun plastového odpadu, za ní skončily Spojené státy s 38 miliony tun. Podle zmíněného zdroje lze předpokládat, že situace zůstane obdobná až do roku 2025.

Postupně ale čínské úřady užívání plastových výrobků redukují. V roce 2008 Čína zakázala prodejcům rozdávat plastové tašky zdarma a zakázala také výrobu ultratenkých igelitových sáčků a tašek. V roce 2017 země oznámila, že zakáže dovoz zahraničního plastového odpadu.

Členské země Evropské unie oficiálně potvrdily novou směrnici zakazující plastové výrobky na jedno použití loni v květnu. Opatření se týká například jednorázových brček, nádobí, tyčinek do uší i některých dalších plastových výrobků, k nimž existují ekologičtější alternativy.

Z asijských zemí oznámilo například Thajsko, že od příštího roku zcela zakáže jednorázové igelitové tašky. Stejný zákaz začnou letos v červnu vymáhat také úřady v obchodních domech, supermarketech i na tradičních tržištích v indonéské metropoli Jakartě.