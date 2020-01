Francie nabídla Spojeným státům, že ve snaze vyřešit vzájemný spor zatím odloží splatnost daně z digitálních služeb pro velké internetové firmy z dubna na konec roku. S odvoláním na zdroj z francouzského ministerstva financí to v úterý uvedla agentura Reuters. Washington pohrozil Francii kvůli dani z digitálních služeb zavedením cla na některé zboží. Podobnou daň chystá i Česká republika.

Návrh je podle zdroje součástí příměří, na kterém se v pondělí dohodl francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho americký protějšek Donald Trump. Francie odloží letošní platbu daně, zatímco Washington slíbil, že nezavede cla a bude pokračovat v jednání o vyřešení sporu.

"My navrhujeme, že si dáme více času a ukážeme dobrou vůli a že zbývající platby odložíme na prosinec," řekl zdroj. Cílem návrhu je podle něj získat čas pro širší jednání v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která nyní přepisuje mezinárodní daňová pravidla.

Washington tvrdí, že daň nespravedlivě diskriminuje americké internetové firmy. Začátkem loňského prosince varoval, že by v rámci odvety mohl uvalit až stoprocentní dodatečná cla na dovoz francouzského zboží za 2,4 miliardy dolarů (přes 54 miliard korun) ročně, včetně šumivého vína, kabelek, sýrů a dalších výrobků.

Francouzský parlament schválil digitální daň loni v červenci. Daň má tříprocentní sazbu a týká se firem, které mají ve Francii příjmy nad 25 milionů eur (téměř 627 milionů korun), celosvětově pak více než 750 milionů eur (18,8 miliardy Kč). Platí zpětně od začátku loňského roku.

Země Evropské unie by měly více tlačit na celosvětovou dohodu o zdanění digitální ekonomiky v rámci OECD. Po úterním jednání ministrů financí zemí EU to řekla česká ministryně Alena Schillerová. Čeští poslanci podle ní začnou příští týden debatovat o vládním návrhu na zavedení digitální daně, jejímž prostřednictvím chce Praha provizorně řešit zdanění velkých technologických firem stejně jako například loni Francie. Případné odvety, kterou v souvislosti s daní ve Francii hrozil Washington, se Schillerová neobává.

"Pokud by takové opatření bylo vůči některé zemi nastaveno, tak se tím bude zabývat Evropská komise," řekla českým novinářům Schillerová. "Počítám s tím, že nic takového nenastane. A pokud nastane, tak to bude téma pro Evropu," dodala. Řekla také, že nemá informace o žádných požadavcích USA vůči chystanému českému zákonu.

Podle zjištění HN však odveta za zavedení daně Česku hrozí. "Vyhrazujeme si právo zavést odvetná opatření, pokud bude daň diskriminační vůči americkým firmám," řekl HN pod slibem anonymity americký vládní zdroj s tím, že USA v českém návrhu digitální daně diskriminaci skutečně vidí.

V Česku by dani podle projednávaného návrhu měly podléhat internetové firmy s globálním obratem nad 750 milionů eur (18,8 miliardy korun), které budou mít na území Česka roční obrat za uskutečněné zdanitelné služby minimálně 100 milionů korun. Daň se tak dotkne hlavních globálních hráčů Google, Facebook, Amazon či Apple. Do státního rozpočtu by podle odhadů ministerstva financí mohla daň přinést pět miliard korun ročně.

Platnost daně je podle Schillerové plánována na čtyři roky a Česko je zákon připraveno okamžitě zrušit, pokud se najde globální řešení. "USA to mají v rukou a mohou návrh posunout v rámci OECD," dodala česká ministryně s odkazem na zablokovaná jednání.