Počet obětí nákazy novým koronavirem v Číně stoupl na nejméně 17 a počet infikovaných přesáhl 470. Všechna úmrtí jsou hlášena z čínské centrální provincie Chu-pej, jejíž hlavní město Wu-chan je považováno za ohnisko nákazy. Ta se mezitím rychle rozšířila do nejméně 14 čínských provincií a také do zvláštních správních oblastí Hongkong a Macao. Mimo Čínu už byly první případy zaznamenány v USA, Thajsku, Jižní Koreji, Japonsku a na Tchaj-wanu, podezřelý případ hlásí Mexiko. Kvůli rychlému šíření nákazy ve středu mimořádně zasedá Světová zdravotnická organizace (WHO). Čína i další země světa už přijaly preventivní opatření proti šíření viru s označením 2019-nCoV.

Jenom v provincii Chu-pej už bylo zaznamenáno 444 případů nakažení koronavirem, který způsobuje plicní onemocnění. Ještě během úterka se počet případů odhadoval na zhruba 300. Čínská národní zdravotnická komise uvedla, že virus se přizpůsobuje a mutuje, což ztěžuje snahy úřadů šíření epidemie bránit.

Čína dále přijala opatření, která mají lépe ochránit před nákazou lékařský personál a také zlepšit léčebné metody při onemocnění virem. Čínské úřady ve středu vyzvaly občany, aby necestovali do 11milionového města Wu-chan. Obyvatelé Wu-chanu by zase neměli, pokud je to možné, město opouštět.

Lidé žijící ve městě jsou nabádáni, aby se neshromažďovali a vyhýbali se místům, kde se dají očekávat davy. Na vlakovém nádraží a na letišti ve Wu-chanu, který je významným dopravním uzlem, byla instalována zařízení na měření tělesné teploty. Hlavními příznaky nákazy virem 2019-nCoV jsou totiž horečka, kašel a problémy s dýcháním. Na dálnicích vedoucích z města byla zřízena kontrolní stanoviště, kde je měřena teplota řidičům, uvedla agentura AFP.

Čínská veřejnoprávní televize CCTV odvysílala záběry na zástupy pacientů s ochrannými rouškami na obličeji, jak čekají ve wuchanské nemocnici na vyšetření. Zdravotnický personál, který příchozím měřil teplotu, měl na sobě ochranné kombinézy, pokrývající celé tělo, a rukavice.

Francouzský univerzitní profesor Vincent Lemarie, který ve Wu-chanu žije již šest let, agentuře AFP řekl, že v ulicích je nyní vidět množství lidí v ochranných maskách. "V lékárnách už jsou masky vykoupené," dodal.

Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

Kvůli šíření doposud málo prozkoumaného viru byly zrušeny slavnostní akce plánované k lunárnímu Novému roku. Tento nejvýznamnější čínský svátek letos připadá na 25. ledna.

Preventivní opatření nepřijímají pouze čínské úřady. Například londýnské letiště Heathrow zavádí oddělené prostory pro pasažéry cestující z oblastí postižených novým koronavirem. Bělehradské letiště bude cestující prohlížet termokamerami. Podobná opatření v poslední době přijala letiště v řadě asijských států i v USA, Británii, Austrálii, Itálii či Turecku. Dokonce i Severní Korea se zřejmě rozhodla uzavřít hranice pro zahraniční turisty, aby zabránila rozšíření nového typu koronaviru ze sousední Číny.

WHO má na středeční krizové schůzce rozhodnout, zda vydá celosvětově závazná pravidla zacílená na zamezení dalšího šíření nákazy, včetně vyhlašování karantény, uzavírání hranic nebo omezení mezinárodního cestovního ruchu.

Milan Trojánek z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce řekl, že průběh onemocnění novým koronavirem zachyceným v Číně je nejspíš podobný jako u virů stejné čeledi SARS nebo MERS a pravděpodobně se přenáší ze zvířat. Někteří z prvních pacientů pracovali nebo nakupovali na stejném trhu ve Wu-chanu, kde se prodávaly ryby, mořské plody a další živočišné produkty.

V rizikových oblastech by se podle Trojánka měli cestovatelé vyhýbat kontaktu s nemocnými či uhynulými zvířaty a dbát na řádnou tepelnou úpravu potravin, zejména masa a vajec. "Je vhodné vyhýbat se v postižených oblastech kontaktu s osobami, které jeví známky respirační infekce, a dbát na pravidelné mytí rukou, neboť respirační viry ulpívají na površích a při dotyku s nimi a následným přenesením na sliznice může dojít k infekci," řekl Trojánek.

České cestovní kanceláře zatím nezaznamenaly obavy českých turistů z cest do Číny.

Jüan a americké akcie poklesly

Obavy ohledně nového typu koronaviru v úterý velkou měrou přispěly k poklesu amerických akcií. Ty v úterý sestoupily ze svých rekordních maxim.

Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, ztratil 0,52 procenta a obchodování zakončil na 29 196,04 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,27 procenta na 3320,79 bodu a technologický index Nasdaq se snížil o 0,19 procenta na 9370,81 bodu.

Ztráty amerických akciových indexů se prohloubily po zprávě, že virus byl diagnostikován také u cestujícího z Číny na západě Spojených států.

Na devizovém trhu vedly obavy z šíření nového typu koronaviru v Číně k poklesu čínského jüanu. Dolar si vůči jüanu připsal zhruba půl procenta na téměř 6,9 jüanu za dolar.