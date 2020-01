Počet potvrzených případů nákazy novým typem koronaviru stoupl v Číně na 440. Epidemie plicního onemocnění způsobeného virem si vyžádala už devět životů. S odvoláním na čínské úřady o tom ve středu informovaly světové agentury. Kvůli rychlému šíření nákazy mimořádně zasedne Světová zdravotnická organizace (WHO).

Ještě během úterka se počet případů odhadoval zhruba na 300. Agentura DPA s odkazem na čínskou státní televizi uvedla, že plicní onemocnění způsobené virem se zatím rozšířilo do 14 provincií.

Zástupce ředitele národní zdravotnické komise Li Pin uvedl, že čísla jsou platná k úterní půlnoci. Dodal, že virus se přizpůsobuje a mutuje, což ztěžuje snahy úřadů o zabránění šíření epidemie. Čína dále přijala opatření, která mají lépe ochránit před nákazou lékařský personál a také zlepšit léčebné metody při onemocnění virem.

Nový virus se objevil v době, kdy se Čína připravuje na oslavy příchodu nového lunárního roku. V době volna, které letos připadá na 24. až 31. ledna, se tak po celé zemi budou přesouvat stovky milionů lidí, čímž podle expertů prudce roste nebezpečí dalšího šíření nákazy.

Většina případů onemocnění pochází z provincie Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan, kde byla nákaza zaznamenána poprvé. Podle Li Pina pochází z této provincie také všech devět dosavadních zemřelých.

Původ viru označovaného jako 2019-nCoV zatím není známý, podle WHO se ale zřejmě na člověka přenesl z nakažených zvířat. Někteří z prvních pacientů pracovali nebo nakupovali na stejném trhu ve Wu-chanu, kde se prodávaly ryby, mořské plody a další živočišné produkty.

Kromě Číny se přítomnost viru potvrdila ve třech případech v Thajsku a po jednom v USA, Japonsku, Jižní Koreji a na Tchaj-wanu. Jedná se přitom o lidi, kteří předtím byli ve Wu-chanu. Vědci na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

WHO má na středeční krizové schůzce rozhodnout, zda vydá celosvětově závazná pravidla zacílená na zamezení dalšího šíření nákazy, včetně vyhlašování karantény, uzavírání hranic nebo omezení mezinárodního cestovního ruchu.

Zdravotníci varovali před obzvláště nakažlivými pacienty, kteří by mohli šíření viru dále urychlovat. Případy takzvaných superpřenašečů se vyskytly během epidemie SARS (z anglického Severe Acute Respiratory Syndrome, česky těžký akutní respirační syndrom), který v letech 2002-2003 postihl jižní Čínu a vyžádal si v několika zemích a oblastech přes 700 obětí.

Severní Korea se zřejmě rozhodla uzavřít hranice pro zahraniční turisty, aby zabránila rozšíření nového typu koronaviru z Číny. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na vyjádření několika cestovních kanceláří, které zprostředkovávají zájezdy do KLDR. Většina turistů přijíždějících do politicky izolované Severní Koreje jsou Číňané. Také ostatní cizinci převážně cestují do KLDR přes Čínu, která je nejbližším spojencem režimu severokorejského diktátora Kim Čong-una.

Preventivní opatření učinila i tchajwanská technologická společnost Foxconn, která svým zaměstnancům doporučila nenavštěvovat pevninskou Čínu během svátků nového lunárního roku.

Jüan a americké akcie poklesly

Obavy ohledně nového typu koronaviru v úterý velkou měrou přispěly k poklesu amerických akcií. Ty v úterý sestoupily ze svých rekordních maxim. Dow Jonesův index, který zahrnuje akcie třiceti předních amerických podniků, dnes ztratil 0,52 procenta a obchodování zakončil na 29 196,04 bodu. Širší index S&P 500 klesl o 0,27 procenta na 3320,79 bodu a technologický index Nasdaq se snížil o 0,19 procenta na 9370,81 bodu.

Ztráty amerických akciových indexů se prohloubily po zprávě, že virus byl diagnostikován také u cestujícího z Číny na západě Spojených států.

Na devizovém trhu vedly obavy z šíření nového typu koronaviru v Číně k poklesu čínského jüanu. Dolar si vůči jüanu připsal zhruba půl procenta na téměř 6,9 jüanu za dolar.