Američané a země Evropské unie prozatím odložili obchodní válku. Ta hrozila vypuknout kvůli clům na dovoz evropských aut a autodílů do Spojených států. Vysokými cly hrozil americký prezident Donald Trump. Státy EU potvrdily, že by v takovém případě odpověděly uvalením cel na vybrané americké výrobky. V Česku by v důsledku zavedení amerických cel mohly podle dostupných odhadů přijít o práci tisíce lidí.