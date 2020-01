Představa, že úřady uzavřou hranice Česka kvůli možnému šíření viru, může mnohým připadat jako z filmu sci-fi. Čínské úřady přitom uzavřely město se stejným počtem obyvatel, jako má právě Česká republika. Jedenáctimilionové město Wu-chan je už druhý den odříznuto od světa. A ne jen ono. Čínská vláda uzavřela už 11 měst, ve kterých žije dohromady na 37 milionů lidí. Počet nakažených novým typem koronaviru přitom stále roste a 26 lidí už kvůli nákaze zemřelo.

Nejedná se však pouze o Čínu, případy nákazy hlásí také Jižní Korea, Japonsko, Vietnam, Thajsko či Singapur. Případ nákazy koronavirem evidují také Spojené státy. Evropa zatím žádné případy nákazy nehlásí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je zatím brzy na vyhlášení celosvětového stavu zdravotní nouze. Zároveň však není jisté, jak snadno se onemocnění přenáší, upozorňuje agentura Reuters. Experti uvádějí, že nový virus by neměl být tak smrtící jako SARS.

České úřady neodrazují lidi od cest do Číny s výjimkou Wu-chanu, který je považován za ohnisko nákazy. Podle českého ministra zahraničí Tomáše Petříčka se právě v tomto městě v současnosti nachází tři čeští občané - dva studenti a jeden člověk, který tam žije trvale. "Co jsem od Číňanů slyšel, tak viděli lidi v obchodech krást. Moc tam toho není. Dost supermarketů je zavřených a zboží je vyprodané. Ceny věcí šly výrazně nahoru," popsal situaci na místě jeden z českých studentů - Daniel - pro server tn.cz. Sám se cítí relativně bezpečně, neví však, co bude dále.