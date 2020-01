Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že jeho mírový plán pro Blízký východ nabízí realistické řešení v podobě dvou států, tedy vytvoření nezávislé Palestiny po boku Izraele. Šéf Bílého domu ale zároveň řekl, že Jeruzalém zůstane nedělitelným hlavním městem Izraele, což odporuje palestinským představám. Posléze ovšem doplnil, že hlavní město palestinského státu má být ve východním Jeruzalému, a dodal, že tam USA otevřou velvyslanectví. Podle Trumpa je to poprvé, co Izrael souhlasil se zveřejněním návrhu a mapy pro izraelsko-palestinský mírový plán.

Izrael podle Trumpa dělá kroky, které mají umožnit přistoupení k plánu. Prezident přitom dodal, že Palestinci si zaslouží lepší život. Trump také řekl, že mu izraelský premiér Benjamin Netanjahu sdělil, že řešení musí být výsledkem přímých rozhovorů. Plán čítající 80 stran Trump označil za dosud "nejpodrobnější".

Území možného budoucího palestinského státu (na mapě zelenou barvou):

"Izrael dnes dělá velký krok směrem k míru. Mladí lidé napříč Blízkým východem jsou připraveni na nadějnější budoucnost a vlády napříč regionem si uvědomují, že terorismus a islámský extremismus je společným nepřítelem," řekl Trump na tiskové konferenci ve Washingtonu po boku Netanjahua. Palestinští představitelé se prezentace blízkovýchodního plánu v Bílém domě nezúčastnili.

Trump vzkázal předsedovi palestinské samosprávy Mahmúdu Abbásovi, že Spojené státy a další země budou pomáhat na každém kroku, pokud Abbás zvolí cestu míru. Prezident rovněž poděkoval za podporu v otázce mírového plánu Ománu, Bahrajnu a Spojeným arabským emirátům, které dnes v Bílém domě zastupovali jejich velvyslanci.

Netanjahu řekl, že přistoupil na jednání s Palestinci, jelikož Trumpův plán považuje za férový. Podle izraelského předsedy vlády plán představuje realistickou cestu k trvalému izraelsko-palestinskému míru. Premiér zároveň poznamenal, že USA souhlasí s tím, že Izrael musí mít plnou kontrolu nad údolím řeky Jordán a dalšími místy a bude se tam moci sám bránit.

Sámí abú Zuhrí z islamistického hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy naopak podle Reuters označil Trumpovo oznámení za agresivní a řešení otázky Jeruzaléma za nesmyslné s tím, že Jeruzalém bude vždy patřit Palestincům. "Palestinci se tomuto plánu postaví a Jeruzalém zůstane palestinským územím," zdůraznil.

Agentura AP zároveň s odvoláním na činitele uvedla, že velké židovské osady na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu by podle plánu měly zůstat pod kontrolou Izraele. Vytvoření nezávislé Palestiny by zároveň mělo být podmíněno bezpečnostními opatřeními, jejichž cílem by bylo chránit Izraelce. Izrael by naopak měl podle plánu na čtyři roky zmrazit budování osad. Vzniknout by také mělo spojení mezi Západním břehem Jordánu a Pásmem Gazy, a to prostřednictvím silnic, mostů a tunelů, uvedl podle Reuters vysoce postavený představitel americké vlády.

Proti americkému mírovému plánu pro Blízký východ v úterý demonstrovaly tisíce Palestinců v Pásmu Gazy. Zapalovali fotografie Trumpa a Netanjahua. Vidět byl i transparent s nápisem: "Palestina není na prodej".

V rámci protestu lídři islamistického hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne, vyjádřili podporu předsedovi palestinské samosprávy na Západním břehu Jordánu Mahmúdu Abbásovi z konkurenčního hnutí Fatah a uvítali jeho návrh na společné jednání palestinských frakcí.

Vysoce postavený představitel Hamásu Chalíl Hajá uvedl, že Hamás i všechny další palestinské frakce se zúčastní jednání, které je plánováno po dnešním zveřejnění amerického plánu. "Když jsme jednotní, ani Netanjahu, ani Trump si nedovolí vzít nám naše práva," řekl.

Hamás se Pásma Gazy zmocnil v roce 2007, zatímco Abbásovo umírněnější hnutí Fatah si podrželo vládu na Západním břehu Jordánu. V roce 2006 Hamás sice vyhrál volby na palestinských územích, odmítl se ale vzdát násilí. To mělo zásadní dopad na to, jak byl vnímán mezinárodním společenstvím, které zavedlo sankční opatření a doufalo v brzké konání nových voleb. O rok později se Hamás nakonec po souboji s konkurenčním Fatahem, který s ním nechtěl zůstat v koalici, ujal moci v Pásmu Gazy.