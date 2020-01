Německá vláda má důkazy, že čínská telekomunikační společnost Huawei spolupracuje s čínskými bezpečnostními orgány. Informoval o tom ve středu německý deník Handelsblatt, který se odvolává na tajný vládní dokument, který má k dispozici. Dokument německého ministerstva zahraničí se podle listu odvolává na "informace zpravodajských služeb".

"Na konci roku 2019 byly ze strany amerických tajných služeb předány informace, podle nichž Huawei prokazatelně spolupracuje s čínskými bezpečnostními úřady," uvádí se v citované zprávě.

Německé ministerstvo označilo zjištění Američanů anglickým souslovím "smoking gun", které se používá jako označení pro jasný důkaz. "Důvěryhodnost čínských podniků tady v souvislosti s bezpečnostními požadavky při výstavbě sítí 5G nebyla," vyvozuje německé ministerstvo zahraničí.

Úřad podle Handelsblattu už několik měsíců varuje, že čínská síťová technologie by se mohla stát branou pro vpád čínských špionů a kybernetických útočníků. Proto se ministerstvo zahraničí pod vedením Heika Maase zasazuje o to, aby politická důvěryhodnost výrobců byla ústředním kritériem pro schvalování dodavatelů technologií 5G, tedy telekomunikačních služeb páté generace. Firma Huawei by pak podle ministerstva mohla být z budování německé sítě 5G vyloučena.

Německá kancléřka Angela Merkelová je však proti přísným omezením v tomto procesu a obává se případného zhoršení vztahů s Čínou, poznamenal Handelsblatt.

Huawei se nesmí účastnit budování mobilních sítí 5G ve Spojených státech, které ke stejnému postupu vybízejí i své spojence.

Například Británie ale firmě Huawei Technologies omezený podíl na budování mobilních sítí páté generace povolila.