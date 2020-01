Evropané si často stěžují, že se jim v peněženkách hromadí drobné mince v hodnotě jednoho a dvou eurocentů. Platí to pro lidi žijící ve státech platících eurem i pro občany ze zemí s vlastní měnou, kteří na Slovensko, do Německa nebo třeba do Itálie jezdí na dovolenou nebo pracovně. Podle průzkumu zveřejněného deníkem Süddeutsche Zeitung si ve všech zemích eurozóny jasná většina občanů přeje mince s nejnižší hodnotou zrušit. Jeden eurocent má hodnotu zhruba 25 haléřů.