Britský premiér Boris Johnson připravuje od příštího roku zavedení úplných celních a hraničních kontrol pro veškeré zboží, které vstoupí do Británie z Evropské unie. Plán, který je radikální změnou proti plánům předloženým před loňskými volbami, má zvýšit tlak na EU před jednáním o obchodu, napsal list The Daily Telegraph s odvoláním na zdroj z britské vlády. Podle dřívějších, loňských vládních plánů pro případný brexit bez dohody, kdy by Británie opustila EU náhle bez uzavření obchodní dohody, měla být kontrolována pouze malá část zboží.

Británie opustila EU v pátek o půlnoci středoevropského času s dočasnou dohodou, která odstartovala období 11 měsíců, ve kterém Johnson plánuje jednání o dohodě o volném obchodu podobné té, která funguje mezi Kanadou a EU, připomněla agentura Reuters.

Jeden z vládních úředníků listu řekl, že v plánu je úplná kontrola veškerého dovozu z EU, včetně vývozních, bezpečnostních a veterinárních dovozů. Britští vyjednavači doufají, že hrozba přísnějších kontrol v případě, že nebude uzavřena dohoda, způsobí, že EU bude ochotnější přistoupit na britské podmínky, píše list.

Bez dohody uvalí EU od příštího roku na dovoz zboží z Británie cla. I s dohodou budou pravděpodobně na obou stranách hranice realizovány zvláštní kontroly. Britská centrální banka Bank of England minulý týden kvůli tomu varovala, že to může příští rok poškodit růst obchodu i ekonomický růst.

Intenzita těchto kontrol bude mít vliv na náklady britských podniků, které spoléhají na dodávky zboží v přesný čas, jako jsou automobilky a supermarkety. Někteří se obávají, že i malé zpoždění na hranicích může způsobit, že nebudou konkurenceschopní, nebo to sníží výběr pro kupující.

Mluvčí Johnsonovy kanceláře v reakci na zprávu uvedla, že změna je nevyhnutelná. "Opouštíme celní unii EU a jednotný trh. To znamená, že podniky se budou muset připravit na život mimo," prohlásila.

Britská obchodní kontrola (BCC) uvedla, že vláda by měla po skončení přechodného období upřednostnit pokračující volný tok zboží přes přístavy. "Náklady se zvyšují s každou novou procedurou nebo zpožděním a každá libra utracená za přizpůsobení se novým požadavkům znamená o libru méně na školení, vybavení nebo získání nových zákazníků," řekl generální ředitel BCC Adam Marshall.

Podle údajů britského statistického úřadu z roku 2016 se EU podílela na britském dovozu 54 procenty a na vývozu 43 procenty.