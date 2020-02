Filipíny oznámily v neděli první úmrtí v důsledku nového koronaviru mimo Čínu. Obětí je podle filipínského ministerstva zdravotnictví 44letý muž pocházející z čínského města Wu-chan. Nákaza byla potvrzena také u mužovy 38leté partnerky, která pochází rovněž z Wu-chanu. Ta se v současnosti nachází v izolaci v nemocnici ve filipínském hlavním městě Manile.

I proto přijímají opatření proti šíření viru i další státy. Nový Zéland v neděli oznámil, že nebude do země vpouštět cizince cestující z Číny. Jižní Korea vyhlásila zákaz vstupu cizincům, kteří přijíždějí z nejvíce zasažené čínské provincie Chu-pej.

Ve vnitřní Číně se drastická opatření šíří z Wu-chanu i do dalších měst. Východočínské město Wen-čou v neděli drasticky omezilo pohyb svým více než devíti milionům obyvatel. Virus tam nakazil už nejméně 265 lidí. Lidé nemají chodit ven a silně omezena byla také automobilová doprava ve velkoměstě.

Wen-čou je jedním z měst, která byla nejvíce zasažena novým koronavirem, jenž může způsobovat i zápal plic. V Číně už nakazil přes 14 tisíc lidí a nejméně 304 usmrtil. Obyvatelé Wen-čou mají povinnost zůstat doma. Pouze jeden člen každé domácnosti smí vycházet jednou za dva dny, aby nakoupil, oznámily místní úřady. Přerušena byla veřejná doprava ve městě i dálkové autobusové spojení s okolním světem. Velké silniční tepny ve Wen-čou byly téměř úplně uzavřeny pro automobilovou dopravu.

Veřejná prostranství jako kina a plovárny jsou také uzavřena. Firmy nesmějí obnovit práci do 17. února, zatímco školy zůstanou zavřené až do 1. března.

Podle agentury AFP jde o jedno z nejdrastičtějších opatření mimo epicentrum epidemie, kterým je více než 800 kilometrů vzdálené město Wu-chan. To je prakticky v karanténě už od 23. ledna.

Další snahou, jak proti viru bojovat, je stavba nové nemocnice ve Wu-chanu. Tu se Pekingu podařilo dokončit za deset dní. Jde o zařízení se zhruba 1000 lůžky, které má sloužit lidem nakaženým novým typem koronaviru. Na Facebooku to uvedl čínský vládní Lidový deník. Zároveň zveřejnil i časosběrné video ze stavby. První pacienty by nové zařízení mělo začít ošetřovat v pondělí.

Mimo Čínu mnohé země přijaly svá opatření proti šíření viru, včetně přerušení pravidelného leteckého spojení s nejlidnatější zemí světa a omezení vstupu cizincům.

Jihokorejský premiér v neděli podle agentury Jonhap oznámil, že jeho země zakáže vstup do země cizincům, kteří přijíždějí z čínské provincie Chu-pej, jejímž hlavním městem je Wu-chan. Zákaz začne platit v úterý.

Nový Zéland od pondělí na 14 dní zakáže vstup do země cizincům, kteří přijíždějí z kontinentální Číny. Novozélandské ministerstvo zahraničí také vyhlásilo nejvyšší stupeň varování před cestami do Číny pro novozélandské občany. Podobná opatření vyhlásila v sobotu Austrálie.

Leteckou dopravu z Číny dočasně pozastaví i Indonésie. Zároveň zamezí vstupu do země všem lidem, kteří tam v poslední době pobývali. Indonéská vláda také pozastaví vydávání víz čínským občanům i všem lidem, kteří z pevninské Číny přijíždí. Úřady této čtvrté nejlidnatější země světa zároveň vyzvaly své občany, aby do Číny v blízké době nejezdili.

Německé úřady potvrdily přítomnost nového typu koronaviru u dvou pasažérů, kteří se v sobotu vrátili z čínského města Wu-chan armádním speciálem do Německa. Pacienti byli podle agentury DPA posláni na frankfurtskou univerzitní kliniku. Dosud Německo hlásilo osm nakažených.

Německý vojenský speciál s téměř 130 lidmi přistál v sobotu odpoledne ve Frankfurtu. Většina evakuovaných stráví z preventivních důvodů dva týdny na izolaci v kasárnách na letecké základně Germersheim ve spolkové zemi Porýní-Falc, asi 100 kilometrů jižně od Frankfurtu.

Do České republiky by se v neděli mělo vrátit pět Čechů, kteří kvůli šíření nového koronaviru požádali o evakuaci z Číny. Češi v neděli po 2:00 SEČ odletěli z Wu-chanu na palubě francouzského letadla do Evropy.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) dále v pondělí navrhne vládě uvolnit až deset milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek jako humanitární pomoc Číně. Na Twitteru v neděli uvedl, že chce do akce zapojit i české firmy. Premiér Andrej Babiš (ANO) v sobotu řekl, že Česko nemá možnosti, jak vyhovět čínské žádosti o humanitární pomoc, protože zdravotnické pomůcky potřebuje pro sebe. Později dodal, že Česko poskytne finanční pomoc a vyzve humanitární organizace k pořádání sbírek.