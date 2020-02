Miliardář ucházející se o demokratickou nominaci do letošních voleb prezidenta Spojených států Michael Bloomberg navrhuje výrazně vyšší zdanění bohatých Američanů a podniků, které by podle jeho volebního štábu během deseti let mělo vynést kolem pěti bilionů dolarů (zhruba 114 bilionů korun). Informovala o tom agentura Reuters.

Bloombergův návrh zahrnuje například novou pětiprocentní daň pro osoby s ročními příjmy přes pět milionů dolarů. Tato daň by se dotkla zhruba desetiny procenta daňových poplatníků v USA. Návrh počítá rovněž se zvýšením daně ze zisku na 28 procent z 21 procent.

Vyšší zdanění bohatých by mělo pomoci v boji s ekonomickou nerovností a zajistit peníze na Bloombergovy plány, které zahrnují například rozšíření zdravotní péče či opravy silnic a mostů. "Tyto investice vyžadují nové příjmy a spravedlivější a progresivnější daňový systém, který bude chtít po bohatých Američanech, jako jsem já, aby platili více," uvedl Bloomberg.

Sedmasedmdesátiletý Bloomberg si kampaň platí sám, jeho jmění se odhaduje na 53 miliard dolarů (1,2 bilionu korun). Zbohatl jako vlastník tiskové agentury zaměřené na informace z byznysu, s pomocí svého jmění se pak stal starostou New Yorku. Radnici nejlidnatějšího amerického města řídil celých 12 let, a to jen za symbolický dolar ročně.