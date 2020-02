Britská policie v neděli na nákupní ulici v jižním Londýně zastřelila muže, který nožem zranil nejméně dva lidi. Incident označila za terorismus a uvedla, že okolnosti nyní vyhodnocuje. "Myslíme si, že dvě oběti jsou zraněné. Čekáme na aktuální informace o jejich stavu," dodala později policie s tím, že útok byl zcela zastaven. Útočníka prohlásila za mrtvého.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates