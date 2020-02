Velká Británie sice minulý týden vystoupila z Evropské unie, nyní se s ní ale musí domluvit na podobě budoucích vztahů. Požadavky, které v pondělí Británie a země EU předložily, jsou přitom velmi rozdílné. Pokud by na nich obě strany trvaly, dohoda na smlouvě o volném obchodu by nebyla možná. V tom případě, až na konci roku vyprší současné přechodné období, by se musely firmy připravit na to, že obchodování mezi Spojeným královstvím a EU se oproti dnešku výrazně ztíží a prodraží. Ohrožena by byla například i spolupráce policie a tajných služeb v boji proti terorismu nebo britská účast v programu studentských výměn Erasmus.