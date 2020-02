Čína kvůli epidemii nového typu koronaviru naléhavě potřebuje zdravotnický materiál, jako jsou ochranné roušky, brýle a kombinézy. Podle agentury AFP to v pondělí uvedlo čínské ministerstvo zahraničí. Několik zemí, včetně Francie, Británie, Japonska a Jižní Koreje, již zdravotnické potřeby do Číny vyslalo, uvedla na pondělní tiskové konferenci mluvčí čínské diplomacie Chua Čchun-jing.

Koronavirem, který se od prosince šíří z čínského města Wu-chan, se v Číně a zahraničí nakazilo už více než 17 300 lidí. Nákaza si vyžádala 362 obětí, z toho 361 v Číně a jednu na Filipínách.

Česko pošle Číně jako humanitární pomoc deset milionů korun. Na návrh ministra zahraničí Tomáše Petříčka to v pondělí schválila vláda. Peníze by se měly rozdělovat prostřednictvím mezinárodních organizací po konzultacích se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Premiér Andrej Babiš zopakoval, že rezervy zdravotnického vybavení, jako jsou například roušky, si musí Česko ponechat, aby bylo připravené na náhlé situace.

Čínské továrny jsou schopné vyrobit maximálně 20 milionů ochranných masek denně, uvádí čínské ministerstvo průmyslu. Podniky se navíc teprve v pondělí vracejí k výrobě po dovolených, které dělníci dostali u příležitosti lunárního Nového roku a které úřady kvůli novému koronaviru prodloužily. Tchien Jü-lung z ministerstva průmyslu uvedl, že továrny na výrobu respiračních roušek nyní pracují na 60 až 70 procent.

Kromě 50milionové provincie Chu-pej, jejíž je Wu-chan metropolí, je nošení ochranných masek na veřejnosti povinné i v několika dalších městech a provinciích. Týká se to například nejlidnatější čínské provincie Kuang-tung, dále pak provincií S'-čchuan, Ťiang-si, Liao-ning a města Nanking, v nichž žije celkem přes 300 milionů lidí.

Thajský ministr zdravotnictví na pondělní tiskové konferenci informoval o případu 71leté Číňanky testované v Thajsku pozitivně na koronavirus, která se uzdravila po podání kombinace antivirových léků používaných na virus HIV, který vyvolává syndrom získaného selhání imunity (AIDS), a na chřipku.

Infikovaná žena měla podle ministra nejzávažnější příznaky ze všech 19 lidí, u nichž byl nový koronavirus v Thajsku potvrzen. "Po 48 hodinách byly laboratorní výsledky testů na koronavirus negativní," uvedl ministr. "Žena, která byla předtím vyčerpaná, se mohla již po 12 hodinách v posteli posadit," dodal. Nyní je stejnou kombinací v Thajsku léčena druhá pacientka z Wu-chanu.

Testy Čechů z Wu-Chanu jsou negativní

Pět lidí, kteří byli o víkendu evakuováni z čínského Wu-chanu, má negativní výsledky testů na koronavirus. Dál ale zůstanou dva týdny v karanténě v pražské Nemocnici Na Bulovce. Na twitteru o tom v pondělí informoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Dva studenti z Wu-chanu, který je epicentrem nové nákazy, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník přiletěli do Prahy v pondělí po půlnoci. Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je v neděli večer vyzvedl český vládní speciál. Sanitkou pak byli převezeni do Nemocnice Na Bulovce.

"Z Bulovky mám informace, že nemají příznaky a daří se jim dobře," uvedl ministr. Ve francouzském letadle bylo 250 lidí ze 30 zemí. Podle tamních médií 36 z nich vykazovalo chřipce podobné příznaky, které mohou signalizovat i koronavirus.

Některé české cestovní kanceláře zrušily kvůli šíření koronaviru zájezdy do Číny plánované na první pololetí letošního roku. Klientům nabízejí možnost odjet v pozdějším termínu, vybrat si jinou destinaci, nebo vrácení peněz. Vyplývá to z ankety ČTK mezi cestovními kancelářemi. Podle ředitele a jednatele CK China Tours Miloše Podpěry by mohla být současná finanční ztráta dorovnána v druhém pololetí.

China Tours před týdnem oznámila zrušení zájezdů do Číny včetně Tibetu v letošním prvním pololetí. Lidé, kteří měli cestu naplánovanou, ji podle Podpěry považují za odloženou. "Úvahy o zrušení zájezdů do Číny ve druhém pololetí považuji za hodně předčasné. Situace vykazuje řadu velmi podobných znaků s výskytem SARS v roce 2003. Tehdy jsme zrušili první pololetí a o to více zájezdů realizovali po vymýcení SARS v pololetí druhém. Vše samozřejmě závisí na dalším vývoji," uvedl Podpěra.

Vláda zrušila lety do Číny

Vláda v pondělí kvůli šíření nového typu koronaviru na čínském území schválila zákaz přímých letů mezi Čínou a Českou republikou. Bude platit od neděle 9. února, informoval ČTK premiér Andrej Babiš (ANO). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ČTK řekl, že opatření bude platit na dobu neurčitou, odhadovat jeho trvání nechtěl. Rozhodnutí odpoledne ministerstvo zdravotnictví vydalo formou ochranného opatření.

Vojtěch zákaz vydal formou ochranného opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Stejným způsobem už ministerstvo postupovalo minulý týden, kdy pražské letiště instruovalo, aby poučovalo cestující o symptomech viru a souvisejících opatřeních. Zákaz se podle ministra týká komerčních letů, jejich provozovatelům zakazuje lety provádět až do odvolání. Opatření se naopak nevztahuje na vládní speciály.

Mezi Prahou a Čínou teď létá 12 spojů týdně. Společnost Sichuan Airlines v minulém týdnu kvůli šíření koronaviru rozhodla o dočasném přerušení letů mezi Prahou a Čcheng-tu, které nyní fungují dvakrát týdně. Poslední zpáteční let poletí v sobotu 8. února, 12. února pak chtěla leteclá společnost poslat letadlo pro čínské cestující z Prahy. Od začátku března ukončí provoz na trase Praha-Peking dopravce Hainan Airlines. Linka, která funguje třikrát týdně, skončí úplně, zřejmě z komerčních nebo politických důvodů.

Německá společnost Lufthansa v pondělí také zrušila kvůli novému koronaviru až do 29. února letecké spojení s Pekingem a Šanghají. Informovala o tom v tiskové zprávě, podle které se opatření týká i jejích sesterských společností Swiss Air a Austrian Air. Do dalších tří čínských měst nebudou německé aerolinky létat až do 28. března. Beze změn naopak zůstane spojení s Hongkongem.

"Bezpečnost cestujících a zaměstnanců má nejvyšší prioritu," zdůvodnila v pondělí společnost Lufthansa své rozhodnutí. Už minulý týden ve středu přerušily aerolinky s okamžitou platností spojení s pevninskou Čínou do 9. února. V pondělí se na základě "aktuálních informací ke koronaviru" rozhodly opatření prodloužit.

Až do pátku 29. února nebudou Lufthansa, Swiss Air a Austrian Air létat na trasách s Pekingem a Šanghají. Do soboty 28. března zrušily aerolinky lety do měst Nanking, Šen-jang a Čching-tao. Na plánu letů do Hongkongu a z Hongkongu se naopak nic nemění, zdůraznila v prohlášení Lufthansa. Podle agentury DPA aerolinky Lufthansa a její sesterské společnosti provozují na lince s Hongkongem 19 letů týdně.

Zdrojem nákazy jsou netopýři

Hlavním zdrojem nákazy novým typem koronaviru byli s největší pravděpodobností netopýři. Podle dvou článků v časopise Nature, citovaných v pondělí agenturou AP, to uvedli čínští vědci.

Experti v Číně zkoumali vzorky odebrané pacientům ve městě Wu-chan, které je centrem infekce. Š' Čen-li a jeho kolegové z wuchanského virologického institutu sdělili, že genetická sekvence viru přítomného v těle sedmi pacientů z Wu-chanu se v 96 procentech shodovala s netopýřím koronavirem.

Vědci již dříve vyjádřili podezření, že nový koronavirus se přenesl na lidi na trhu ve Wu-chanu, kde se prodávají mořské plody, ale také divoce žijící zvěř. Konkrétní zvířecí zdroj nového typu koronaviru ale zatím nebyl stanoven.

Čínští experti rovněž ve svých studiích uvádějí, že nový typ koronaviru je velmi blízce příbuzný viru, který způsobuje nemoc SARS (česky těžký akutní respirační syndrom). Ten se podle vědců přenesl na člověka z cibetek, hlavním zdrojem ale byli rovněž netopýři a kaloni. Celkem si epidemie SARS v roce 2002 vyžádala 750 obětí.

"(Nový koronavirus) je v podstatě verze SARS, která se snáz šíří, ale způsobuje menší škody," uvedl v prohlášení Ian Jones, profesor virologie na Readingské univerzitě, který se na zmíněných dvou studiích nepodílel. "Virus také využívá stejný receptor, stejná dvířka, jimiž proniká do lidských buněk, což vysvětluje přenos i to, proč způsobuje zápal plic," dodal.