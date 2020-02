Americký prezident Donald Trump nebude sesazen z funkce. Opoziční demokraté v Senátu USA neuspěli se svou ústavní žalobou proti hlavě státu. Senátoři nejprve poměrem 52 : 48 hlasům rozhodli, že je Trump nevinen, pokud jde o první článek ústavní žaloby, který se týkal možného zneužití pravomoci. Následně poměrem 53 : 47 hlasům odhlasovali, že je Trump nevinný, i pokud jde o druhý článek žaloby, týkající se obstrukcí vůči Kongresu USA. Trump na Twitteru uvedl, že se k rozhodnutí Senátu vyjádří až ve čtvrtek v poledne místního času (18:00 SEČ).

I will be making a public statement tomorrow at 12:00pm from the @WhiteHouse to discuss our Country’s VICTORY on the Impeachment Hoax! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 5, 2020

Republikáni mají ve stočlenném Senátu 53 křesel, v prvním hlasování se k demokratům a jejich snaze o sesazení Trumpa připojil jediný republikán - Mitt Romney. Pro to, aby byl prezident odvolán z úřadu, byla potřeba dvoutřetinová většina, tedy 67 hlasů.

Senátoři hlasovali jmenovitě podle abecedy, hlasování o každém článku žaloby trvalo asi 15 minut. Každý ze senátorů musel vystoupit a nahlas říci, zda je podle něj Trump vinný či nevinný.

Následně předseda nejvyššího soudu John Roberts, který na proces v horní komoře Kongresu dohlížel, oznámil výsledek hlasování a proces impeachmentu oficiálně skončil.

Americký prezident v první reakci na hlasování zveřejnil na Twitteru video, které vychází z titulní stránky časopisu Time v roce 2018. Na videu se rychle mění volební billboardy s nápisem Trump a jednotlivými roky, ve kterých se uskuteční prezidentské volby, počínaje 2024, následně 2028 a dále až do 90 000 a poté se objeví nápis 4EVA, znamenající navždy. Co tímto videem chtěl Trump říci, nebylo podle médií jasné.

"Prezident Trump byl zcela očištěn a nyní je načase začít se opět zabývat záležitostmi amerického lidu," komentoval rozhodnutí Senátu šéf Trumpovy kampaně za znovuzvolení Brad Parscale.

Senát osvobozením Trumpa uzavřel několikaměsíční kauzu, která vyvrcholila právě ústavní žalobou. Tu na prezidenta loni v prosinci vznesla demokraty ovládaná Sněmovna reprezentantů, která hlavu státu vinila ze zneužití pravomoci a z obstrukcí vůči Kongresu, tedy parlamentu.

Demokraté Trumpa obviňovali mimo jiné z toho, že se snažil nátlakem přinutit Ukrajinu, aby mu před letošními prezidentskými volbami v USA pomohla získat kompromitující informace o jeho velkém rivalovi Johnu Bidenovi. Ten se uchází o demokratickou nominaci.

Trump obvinění od počátku odmítal, postup demokratů přirovnával k honu na čarodějnice a považoval ho za snahu vyřadit ho z boje o znovuzvolení.

Senát minulý týden v procesu odmítl předvolat další svědky, což otevřelo cestu k osvobození prezidenta. Vůdce demokratů v Senátu to označil za tragédii. Demokraté například chtěli, aby byl předvolán zejména někdejší Trumpův bezpečnostní poradce John Bolton.

Ještě v pondělí žalobci zastupující demokraty v závěrečných projevech v Kongresu opakovaně vyzývali senátory k Trumpovu odsouzení. "Jménem Sněmovny reprezentantů upozorňuji, že vaší povinností je odsoudit prezidenta Donalda Trumpa," pronesl tehdy jeden z demokratických žalobců Jason Crow.

Po závěrečné řeči žalobců se slova ujali republikánští obhájci prezidenta. Zástupce obhajoby Kenneth Starr tehdy obvinil demokraty, že se v proceduře neřídili zásadami stanovenými pro soudní žalobu a dopouštěli se "unáhlených úsudků". Snažili se podle něj ovlivnit listopadové volby, v nichž bude Trump obhajovat svůj mandát.

Rozhodnutí Senátu osvobodit Trumpa uvítal také Bílý dům. Proces ústavní žaloby mluvčí Stephanie Grishamová označila za "hon na čarodějnice... založený na řadě lží". Informovala o tom agentura Reuters.

"Smyšlený pokus o impeachment, který si vymysleli demokraté, dnes skončil plným očištěním a ospravedlněním prezidenta Donalda J. Trumpa. Jak jsme vždy říkali, je nevinný," uvedla mluvčí Bílého domu ve svém prohlášení.

"Je to za námi," prohlásil před svými stoupenci v Pensylvánii v reakci na hlasování Senátu viceprezident Mike Pence. Jak dodal, byl to "neuvěřitelný týden".

"Právě před chvílí Senát Spojených států osvobodil prezidenta Donalda Trumpa v obou článcích ústavní žaloby," řekl Pence svým příznivcům, kteří ihned začali jásat a skandovat heslo "další čtyři roky". Dávali tak najevo, že si přejí, aby dvojice Trump-Pence zůstala u moci i po listopadových prezidentských volbách.

Demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová po hlasování neskrývala své pobouření.

"Celých 75 procent Američanů a mnoho republikánských senátorů si myslí, že prezidentovo chování bylo špatné. Senát se ale rozhodl ignorovat fakta, vůli amerického lidu a svou povinnost vyplývající z ústavy," citovala Pelosiovou americká CNN. "Prezident se nyní bude chlubit tím, že byl osvobozen. Ale k osvobození nemůže dojít bez procesu. A k procesu nemůže dojít bez svědků, dokumentů a důkazů. Tím, že ignoroval důkazy a odmítl se řídit základními pravidly spravedlivého soudního procesu, se republikánský Senát stal komplicem v prezidentově kamufláži," dodala Nancy Pelosiová.

Senátoři proces uzavřeli den poté, co Trump v Kongresu přednesl projev o stavu americké unie, a dva dny po začátku několikaměsíčního klání demokratů, ze kterého vzejde stranický prezidentský kandidát. Ten se poté v listopadu s Trumpem utká o prezidentské křeslo.