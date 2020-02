Evropané se v obraně spoléhají na Američany a nejsou příliš ochotni pomoci jiným členům Severoatlantické aliance, pokud by je napadlo Rusko. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu amerického think tanku Pew Research Center v šestnácti z třiceti členských zemí aliance, který mají Hospodářské noviny k dispozici.

V České republice podle tohoto průzkumu v poslední době kleslo pozitivní vnímání NATO z oblasti kolem šedesáti procent spíše k padesáti, konkrétně je to 54 procent. A jen 36 procent dotázaných Čechů uvedlo, že by česká armáda měla pomoci Ruskem napadenému spojenci. Naopak, 41 procent dotázaných Čechů si myslí, že by na obranu v případě takového útoku měla přijít americká vojska.