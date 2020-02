Na nový typ koronaviru, který se od loňského prosince šíří z čínského města Wu-chan, zemřelo přes 800 lidí. Překonal tak epidemii SARS, na niž začátkem tisíciletí zemřelo ve světě 774 lidí. Potvrzených případů nákazy je přes 37 500, z toho valná většina v Číně. Nejlidnatější zemi světa po novoročních svátcích, prodloužených kvůli koronaviru o deset dnů, čeká v pondělí návrat k všednímu životu. Mnoho továren, obchodů a škol ale zůstane zavřených. Z Prahy v sobotu odletělo do odvolání poslední letadlo do Číny.

Mnoho zaměstnavatelů v průmyslovém velkoměstě Šen-čen na jihu země z preventivních důvodů požádalo lidi dojíždějící do práce z jiných oblastí, aby zůstali dva týdny v karanténě. Firmy, které se chystají v pondělí znovu otevřít své provozy, musí zavést preventivní opatření, jako je rozdávání ochranných masek.

V Šanghaji v pondělí otevře zdejší továrna americké automobilky Tesla. Firma Foxconn, největší smluvní výrobce elektroniky na světě, plánuje postupně obnovovat provoz svých závodů. K plné výrobě by se chtěla vrátit koncem tohoto měsíce, uvedla agentura Reuters.

V nejvíce zasažené provincii Chu-pej budou moci malé a střední firmy podílející se na zásobování zdravotnickým materiálem využít státních subvencí a úlev. V Šanghaji přijali opatření například na podporu podnikatelů v pohostinství, kteří pociťují omezení v souvislosti s šířením koronaviru mimořádně tvrdě.

Jeden z předních expertů Světové zdravotnické organizace (WHO) na mimořádné události Mike Ryan už v sobotu řekl, že za poslední čtyři dny se počet případů nově nakažených v provincii Chu-pej stabilizoval. V Číně v noci na neděli oznámili 2656 nových případů za posledních 24 hodin. Poslední údaj je zhruba o pětinu nižší, než byl nárůst v předchozích 24 hodinách.

Nákaza se rozšířila téměř do tří desítek zemí, úmrtí mimo Čínu ale potvrdily zatím jen Filipíny. Obětí koronaviru se stal ale i Američan, který tento týden zemřel ve Wu-chanu.

Francie v sobotu oznámila pět dalších lidí nakažených koronavirem, celkem jich je v této zemi jedenáct. Novou pětici tvoří skupina Britů, z nichž jeden nakazil ostatní během pobytu v prázdninovém domku v alpském městečku Contamines-Montjoie. V Anglii byl v neděli potvrzen čtvrtý případ nákazy koronavirem. Jde o člověka, který se ve Francii nakazil od jiného Brita. Britský občan s prokázaným koronavirem je také ve Španělsku, kde mají celkem dva nemocné.

Úřady v Hongkongu v neděli pustily z karantény 3600 cestujících a 1800 členů posádky z obří výletní lodi World Dream, která v tomto městě musela kotvit více než čtyři dny. Panovaly obavy, že lidé z posádky mohou být nakažení koronavirem, protože během předchozí plavby zřejmě přišli do styku s osmi pasažéry, u nichž testy nemoc prokázaly. Posádka ale měla výsledky negativní. Naopak na lodi Diamond Princess, jež je od začátku týdne v karanténě v Japonsku, se nakazilo už 64 lidí, dalších 100 osob má příznaky možné infekce. Celkem se tímto plavidlem na luxusní dovolenou vydalo asi 3700 pasažérů z pěti desítek zemí světa.

V sobotu odpoledne z Prahy odletěl poslední letecký spoj do Číny. Letadlem mířícím do Čcheng-tu odcestovalo 200 lidí. Nebyl mezi nimi žádný Čech. Podle informací ČTK klesl v posledních dvou týdnech zájem o lety z Česka do Číny meziročně více než o polovinu.

Koronavirus vyvolává onemocnění s příznaky chřipky a u některých pacientů může způsobit těžký zápal plic. Podle expertů umírají na nový koronavirus hlavně staří lidé a osoby s podlomeným zdravím. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus upozornil, že snahy vypořádat se s epidemií koronaviru maří konspirační teorie a provokatéři na internetových diskusních fórech.