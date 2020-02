Nový typ koronaviru má v pevninské Číně na svědomí již 1016 mrtvých. Za pondělí podle místních úřadů počet obětí stoupnul o rekordních 108 lidí. Nakažených přibylo 2478, tedy méně než v neděli. Celkový počet potvrzených případů tím vystoupal na 42 638, z nichž se však někteří již vyléčili. Informaci přinesla agentura Reuters.

Velká většina nových obětí a nakažených pochází z centrální provincie Chu-pej, v níž leží i nejhůře zasažené město Wu-chan, které je ohniskem epidemie. Úřady provincie přitom v pondělí večer uvedly, že chtějí ještě dnes prověřit dalších více než 16 000 lidí, u nichž existuje podezření, že jsou virem nakaženi.

V Číně v pondělí skončilo novoroční volno, které úřady ve snaze zabránit šíření nemoci prodloužily o deset dní. V zemi se však i přes konec svátků neotevřely některé obchody, školy či továrny. Zastavení provozů dopadá na druhou největší světovou ekonomiku a globální dodavatelský řetězec, v důsledku epidemie klesla i důvěra investorů v ekonomiku eurozóny.

Vedení provincie Chu-pej v pondělí zbavilo úřadu místního šéfa komunistické strany a také předsedu zdravotní komise. Úřady neuvedly přesný důvod pro jejich propuštění, nicméně v Číně poslední dobou roste kritika toho, jakým způsobem místní činitelé k epidemii přistupovali v jejích začátcích.

Nákaza se již rozšířila do několika desítek zemí, úmrtí mimo pevninskou Čínou však zatím zaznamenali po jednom na Filipínách a v Hongkongu. Nejvíce infikovaných mimo Čínu hlásí Japonsko. Vietnam informoval o svém již 15. případu, když se nákaza potvrdila u tříměsíčního dítěte.

Hongkong oznámil nákazu u čtyř lidí z obytného domu, v němž žili muž a žena, kteří vykazovali symptomy onemocnění. Místní úřady nyní vyšetřují, zda se virus nemohl rozšířit domovní instalací. Pokud by se toto podezření potvrdilo, značně by vzrostlo riziko vzniku nových lokálních ohnisek nákazy. Správkyně Hongkongu Carrie Lamová dne vyzvala obyvatele města, aby zůstávali co nejvíce doma.

Ve Spojených státech se potvrdila nákaza u člověka, který byl nedávno z Wu-chanu evakuován a pobýval společně s dalšími navrátilci v povinné karanténě na vojenské základně v Kalifornii. Jedná se již o 13. případ v USA.

Thajsko kvůli obavě ze šíření nákazy zakázalo vylodění více než 2000 lidí, kteří jsou na palubě výletní lodi MS Westerdam společnosti Holland America. Plavidlo hledá v asijských vodách přístav již několik dní, odmítlo jej již Japonsko a Filipíny. Přítomnost viru na palubě se přitom zatím nepotvrdila.

Japonsko v pondělí oznámilo dalších 65 infikovaných novým koronavirem na výletní lodi Diamond Princess, která už několik dní kvůli karanténě kotví v přístavu v Jokohamě. Na základě testů provedených na palubě plavidla zveřejnil novou bilanci kapitán lodi. Celkový počet nakažených na plavidle tak vzrostl na 135. V Japonsku registrují nyní už více než 160 potvrzených případů infekce, což je nejvíc mimo Čínu.



Japonské úřady počátkem února rozhodly držet 14 dní v karanténě všech 1045 členů posádky a 2666 cestujících, kteří na lodi trávili luxusní dovolenou ve východní Asii. Podezření, že se nemoc na plavidle Diamond Princess šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na lodi pobýval.

Mezi nově nakaženými je 45 Japonců, 11 Američanů, čtyři Australané, tři Filipínci a po jednom člověku z Kanady a Ukrajiny, sdělil v pondělí podle agentury Reuters provozovatel lodi. Lidé, u nichž byla infekce prokázána, byli hospitalizováni v Japonsku, ostatní zůstávají do 19. února v karanténě na palubě.

Japonský ministr zdravotnictví Kacunobu Kató v pondělí uvedl, že japonská vláda zvažuje podrobit po skončení karantény testům na nový typ koronaviru všechny pasažéry a členy posádky. Na lodi by museli setrvat, dokud nebudou k dispozici výsledky testování.

Mluvčí japonské vlády Jošihide Suga později ale na tiskové konferenci prohlásil, že testování všech pasažérů by bylo nesmírně složité. "Zvažujeme ale testy všech lidí starších 80 let, kteří nejsou v dobrém zdravotním stavu," dodal Suga.

Mezi dalšími pacienty infikovanými novým koronavirem v Japonsku je deset lidí, kteří byli evakuováni z čínského města Wu-chan, jež je centrem epidemie. Nakaženo je také dalších 16 osob jako turisté, řidič autobusu či turističtí průvodci, sdělily japonské úřady.

Koronavirus testy nově prokázaly i u čtyř lidí v Británii. Žádné bližší podrobnosti nebyly zveřejněny, případy nákazy nejspíš ale souvisejí s infikovaným britským občanem, který nedávno pracovně pobýval v Singapuru a cestou zpět do vlasti se zastavil i ve francouzském horském středisku, kde nakazil další. Celkový počet případů nákazy ve Spojeném království tím stoupl na osm.

Z obavy z šíření koronaviru ruské úřady uzavřely do dvoutýdenní karantény čínského konzula v Jekatěrinburgu. V Rusku, které s Čínou sdílí přes 4000 kilometrů dlouhou hranici, byly zatím odhaleny dva případy nákazy, v obou případech šlo o čínské občany. Kromě konzula Rusové do karantény umístily stovky čínských i ruských občanů.

Tým mezinárodních expertů vedený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v neděli odletěl do Číny, kde pomůže vyšetřovat epidemii nebezpečného koronaviru. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení WHO. Složení týmu nebylo zveřejněno. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pouze oznámil, že tým povede zkušený expert WHO a kanadský epidemiolog Bruce Aylward.

Ghebreyesus Peking navštívil již na konci ledna a jednal tam s čínským prezidentem i několika ministry. Vrátil se tehdy s příslibem, že WHO může do země vyslat mezinárodní misi. Jak poznamenala agentura Reuters, trvalo nicméně další dva týdny, než WHO získala souhlas čínské vlády ohledně složení expertního týmu.

"Právě jsem byl na letišti vyprovodit členy předsunutého týmu pro mezinárodní misi expertů kvůli viru 2019-nCoV do Číny, kterou vede WHO," uvedl Ghebreyesus na Twitteru.

Koronavirus vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním), pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím. Nemoci podlehnou odhadem přes dvě procenta nakažených.

Uzavírku závodů v Číně prodloužily například automobilky Nissan Motor, BMW či Toyota. Epidemie viru ovlivní i odbyt chytrých telefonů, podle odhadů by jejich prodej v prvním čtvrtletí mohl meziročně klesnout až o polovinu. Své obchody v Číně dosud neotevřel výrobce iPhonů Apple, úřady jeho dodavateli Foxconn zatím nepovolily obnovení provozu v továrně v jihočínském Šen-čenu.

Pražští hygienici nařídili 31 vysokým školám v Praze, aby na 14 dní izolovaly studenty nebo pedagogy, kteří přijedou z Číny. Hygienici v dokumentu požadují, aby je školy o příjezdu akademiků informovaly, a dále studentům a vyučujícím po dobu dvou týdnů zakazuje účast na školní výuce a vstup do studovny či knihovny. Stejná opatření se týkají i Vysoké školy báňské v Ostravě.

Do boje s koronavirem přímo v místě nákazy se zapojil Středočeský kraj, který partnerskému regionu S'-čchuan daruje 100 000 korun. O humanitární pomoci v pondělí rozhodli krajští radní.

V počtu obětí už o víkendu nový koronavirus překonal epidemii SARS, na niž v letech 2002 až 2003 zemřelo ve světě 774 lidí.