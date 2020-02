Pevninská Čína hlásí za neděli 97 dalších úmrtí způsobených nakažením novým typem koronaviru. Počet mrtvých tak dosáhl 908, oznámila dnes čínská Národní zdravotnická komise. Počet infikovaných v pevninské Číně už dosáhl 40 171 poté, co místní úřady v neděli evidovaly 3062 nových potvrzených případů.

Počet nově infikovaných osob v pevninské Číně se v neděli zvýšil poté, co v sobotu tempo nárůstu zpomalilo poprvé od 1. února, poznamenala v noci na dnešek agentura Reuters.

Nové oběti jsou v drtivé většině hlášeny z centrální provincie Chu-pej, která je ohniskem epidemie. V neděli evidovala 91 mrtvých, z toho 73 ve svém hlavním městě Wu-chanu. Nebezpečný koronavirus si tak v provincii Chu-pej vyžádal už 871 životů. Tamní úřady evidují rovněž 2618 nových případů onemocnění. Dohromady jich tak provincie má už 29 631.

Japonsko v pondělí oznámilo dalších 60 infikovaných novým koronavirem na výletní lodi Diamond Princess, která už několik dní kvůli karanténě kotví v přístavu v Jokohamě. Japonská televize TBS TV uvedla na twitteru, že to prokázalo testování na palubě plavidla. Celkový počet nakažených na lodi tak vzrostl na 130.

Tým mezinárodních expertů vedený Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v neděli odletěl do Číny, kde pomůže vyšetřovat epidemii nebezpečného koronaviru. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na prohlášení WHO. Složení týmu nebylo zveřejněno. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pouze oznámil, že tým povede zkušený expert WHO a kanadský epidemiolog Bruce Aylward.

Ghebreyesus Peking navštívil již na konci ledna a jednal tam s čínským prezidentem i několika ministry. Vrátil se tehdy s příslibem, že WHO může do země vyslat mezinárodní misi. Jak poznamenala agentura Reuters, trvalo nicméně další dva týdny, než WHO získala souhlas čínské vlády ohledně složení expertního týmu.

"Právě jsem byl na letišti vyprovodit členy předsunutého týmu pro mezinárodní misi expertů kvůli viru 2019-nCoV do Číny, kterou vede WHO," uvedl Ghebreyesus na twitteru.

Koronavirus vyvolává onemocnění s příznaky chřipky (horečku, kašel, problémy s dýcháním), pouze u některých pacientů vede k rozvoji virového zápalu plic, který může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím. Nemoci podlehne odhadem přes dvě procenta nakažených.

Čína se má po novoročních svátcích, prodloužených o deset dnů kvůli současné epidemii, ode dneška vracet k běžnému životu. Mnoho továren, obchodů a škol ale zůstane zavřených.

Nákaza se v menší míře dosud rozšířila do dalších téměř tří desítek zemí, úmrtí mimo pevninskou Čínu ale potvrdily zatím jen Filipíny a Hongkong. Obětí koronaviru se nicméně stal i Američan, který tento týden v čínském Wu-chanu.

V počtu obětí už o víkendu nový koronavirus překonal epidemii SARS, na niž v letech 2002 až 2003 zemřelo ve světě 774 lidí.