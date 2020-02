Evropský výrobce letecké techniky Airbus na veletrhu v Singapuru představil design letadla, jemuž křídla a trup splývají do jednolitého celku. Firma uvedla, že tato koncepce by mohla snížit spotřebu pohonných hmot až o 20 procent.

Základní myšlenka letadla se splývajícím křídlem a trupem (blended wing body) se objevila už v první polovině minulého století, její prvky byly později využity například u amerického bombardéru B-2. Airbus loni začal tuto koncepci testovat na modelu s označením Maveric, který je dlouhý dva metry a široký 3,2 metru.

"Domníváme se, že je nejvyšší čas posunovat tuto technologii dál a studovat, co nám může přinést," uvedl podle agentury Reuters viceprezident Airbusu Jean-Brice Dumont.

Airbus ale v Singapuru propaguje i další modely. Šéf marketingu François Caudron také na veletrhu předpověděl, že Airbus během příštích deseti let prodá více než 1000 nových letadel A321XLR. Ta jsou verzí letounu A321neo s delším doletem. Firma letadla A321XLR oficiálně uvedla na trh loni v červnu na pařížském aerosalonu. Od té doby už získala více než 450 objednávek.

Caudron také upozornil na negativní dopady, které má na některé zákazníky Airbusu nynější epidemie nového typu koronaviru. Odmítl se však vyjádřit k tomu, zda nějaký zákazník kvůli koronaviru požádal o odklad dodávek.

"Koronavirus je krize," uvedl Caudron. Upozornil nicméně, že aerolinky nepanikaří a v postoji k objednávkám letadel zohledňují dlouhodobější faktory. "Když objednáváte letadlo, není to na příštích šest měsíců. Je to na příštích 20 let," dodal.

Airbus minulý týden kvůli koronaviru prodloužil plánované přerušení provozu v továrně na montáž letadel řady A320 ve městě Tchien-ťin na severovýchodě Číny. V úterý firma oznámila, že čínské úřady povolily obnovení provozu. "Znamená to, že (továrna) může postupně zvyšovat produkci, zatímco bude aplikovat všechna požadovaná zdravotnická a bezpečnostní opatření pro zaměstnance," uvedl Airbus. Konkrétní termín obnovení výroby v továrně ale firma neposkytla.

Airbus loni vystřídal na postu největšího světového výrobce letadel amerického konkurenta Boeing. Ten se v současnosti potýká s problémy kolem letadel 737 MAX, jejichž provoz byl loni v březnu přerušen po tragických nehodách v Indonésii a v Etiopii.