Čínské úřady ve středu oznámily, že bylo v zemi v úterý zaznamenáno nejméně nových případů nákazy novým koronavirem Covid-19 od konce ledna. To podle agentury Reuters dává větší důvěryhodnost odhadu čínského experta v oblasti zdravotnictví, který předpověděl, že nynější epidemie by mohla skončit v dubnu. Vir si podle úřadů dosud vyžádal životy více než 1100 lidí, přičemž ve všech kromě dvou případů šlo o čínské občany.

Čínský vládní poradce pro oblast zdravotnictví Čung Nan-šan v úterý prohlásil, že počty nových nákaz v některých čínských provinciích klesají a předpověděl, že epidemie koronaviru do dubna skončí.

Celkem se v Číně dosud novým koronavirem nakazilo 44 653 lidí, přičemž v úterý bylo zaznamenáno 2015 nových případů, což je nejméně za jeden den od 30. ledna. V pevninské Číně viru v úterý podlehlo 97 lidí a bilance obětí tak stoupla na 1113.

Zatímco čínské úřady uvedly, že situace je pod kontrolou, Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že epidemie představuje globální hrozbu,která může mít horší dopady než terorismus. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.uvedl, že první vakcína proti novému koronoviru by mohla být vyvinuta za 18 měsíců a vyzval svět," aby se probral" a vir považoval za "veřejného nepřítele číslo jedna".

Na výletní lodi v Japonsku je 174 nakažených

Nákaza novým koronavirem Covid-19 se potvrdila u dalších 40 lidí na výletní lodi Diamond Princess, která kotví v přístavu v japonské Jokohamě. Podle agentury Reuters to dnes oznámil japonský ministr zdravotnictví Kacunobu Kató. V Japonsku je nyní nejvíce infikovaných koronavirem mimo Čínu.

Dohromady se tak nákaza podle japonských médií objevila u 175 lidí na výletní lodi. Mezi nově nakaženými je podle ministerstva zdravotnictví i jeden člověk, který dohlížel na dodržení karantény. Japonci tvoří deset z nově nakažených, ostatní nakažení pochází podle japonského ministerstva zahraničí z 11 zemí, včetně Spojených států a Číny, čtyři jsou ve vážném stavu.

Činitel, který zodpovídal za dodržování karantény pasažérům a posádce rozdával dotazníky týkající se jejich zdravotního stavu od 3. února. Podle nařízení nosil masku a rukavice, ale neměl ochrannou kombinézu.

Japonské úřady počátkem února rozhodly držet 14 dní v karanténě všech 1045 členů posádky a 2666 cestujících, kteří na lodi trávili luxusní dovolenou ve východní Asii. Podezření, že se nemoc na plavidle Diamond Princess šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na lodi pobýval.

U cizince v Pardubicích se virus nepotvrdil

Výsledky testu u cizince, kterého přijala pardubická nemocnice kvůli podezření na nákazu novým koronavirem, jsou negativní. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová řekla, že k úternímu večeru bylo testováno v ČR celkem 72 lidí a výsledky všech, včetně případu z Pardubic, jsou negativní. Muže, který přijel před několika dny z centrální Číny, v úterý kolem 11:00 přivezla do nemocnice záchranná služba. Večer už byl muž podle Dušana Korela z oddělení komunikace společnosti Nemocnice Pardubického kraje propuštěn.

Podle ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice v Pardubicích Olgy Hégrové se cizinec vrátil z Číny před devíti dny, bydlel v bytě Pardubicích. Podle České televize pracoval v asijském bistru v Přelouči.

Speciální opatření přijali záchranáři při jeho převozu. "Posádka byla z rozhodnutí epidemiologa oblečena do ochranného oděvu, návleků, brýlí a respirátoru. Následně byl pacient převezen na infekční oddělení Pardubické krajské nemocnice," řekl odpoledne mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Pacientovi byly odebrány vzorky a odeslány na testy do národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze. Laboratoř večer podle ministerstva potvrdila, že jsou na nákazu koronavirem negativní.

Koronavirus vyvolává nemoc s příznaky chřipky, jen u některých pacientů ale vede k rozvoji virového zápalu plic, jenž může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.