Těžko si představit větší ironii. Bezpečnostní poradce Bílého domu Robert C. O’Brien tento týden veřejně uvedl, že Huawei má možnost získat přístup k citlivým informacím přenášeným v sítích nové generace. Ve stejnou dobu zveřejnil deník The Washington Post ve spolupráci s německou televizní stanicí ZDF informace o tom, jak americké tajné služby získaly na desítky let přístup k utajované komunikaci více než stovky zemí po celém světě.