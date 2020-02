Centrální čínská provincie Chu-pej, která je považována za epicentrum nákazy novým koronavirem, za středu na nákazu zaznamenala 242 úmrtí a 14 840 dalších případů. S odvoláním na prohlášení místní zdravotnické komise o tom ve čtvrtek informovala agentura Reuters, která ke skokovému nárůstu a k dosud nejvyšší denní bilanci dodala, že komise změnila metodu započítávání nakažených.

V provincii Chu-pej tak na nový typ koronaviru, který je označován jako Covid-19, doposud zemřelo 1310 lidí. Se započítáním středečních nově diagnostikovaných případů se v Chu-pej nákaza zjistila u 48 206 lidí. Celosvětově pak podle CNN počet infikovaných přesáhl 60 tisíc případů.

Počínaje čtvrtkem začala provinční zdravotnická komise do statistik zahrnovat i případy, které byly diagnostikovány novými klinickými metodami. Podle dosavadního postupu by za středu počet nově nakažených činil 1508 případů, ke kterým komise připočítala dalších 13 332 případů označovaných jako klinických diagnóz. Úřady novou metodiku zdůvodnily tím, že to klinicky diagnostikovaným pacientům umožní přístup ke včasné léčbě.

Co přesně nové vedení statistiky znamená a jak se tím skokový nárůst bilance vysvětluje, není podle DPA jasné. Někteří analytici změnu hodnotí jako pochybný krok, který vyvolává otázky o slibu Číny jednat transparentně.

Provinční představitelé podle Reuters oznámili, že ke zjišťování infekce začali používat výpočetní tomografii (CT). Dosud čínské orgány umožňovaly jen testy ribonukleové kyseliny (RNA).

Již v úterý některá světová média informovala, že Čína do statistik zjevně nepočítá osoby, které jsou sice infikované, žádné příznaky nemoci se u nich ale neprojevily.

Pro srovnání s dosud používanou metodou, oznámil Peking za úterý na pevninské Číně 97 úmrtí na koronavirus a 2015 nových případů s celkovým počtem 44 653 nakažených. Úterní bilance byla nejnižší za poslední dva týdny, ta středeční, která je omezena jen na Chu-pej, je naopak co do nárůstu rekordní. Čísla za celou Čínu budou teprve oznámena.

V Chu-peji je podle CNN hospitalizováno přes 33 tisíc nakažených, 1437 z nich je kritickém stavu, dalších 3441 lidí se zotavilo a bylo z nemocnic propuštěno.

Čínská média ve čtvrtek mezitím uvedla, že komunistická strana vyměnila své vedení v Chu-peji. Novým tajemníkem tamního provinčního výboru Komunistické strany Číny se stal bývalý šanghajský primátor Jing Jung, který nahradil Ťiang Čchao-lianga. Odvolán byl i Ma Kuo-čchiang, šéf strany v nákazou nejvíce postiženém Wu-chanu, který je hlavním městem provincie Chu-pej. Jeho úřad převzal Wang Čung-lin, stranický šéf ve městě Ťi-nan ve východní provincii Šan-tung. Reuters poukázal na to, že představitelé provincie Chu-pej s 60 miliony obyvatel čelí tvrdé kritice za to, jak k nákaze přistupovali.

Jedním z dalších opatření proti šíření epidemie je i zrušení Velké ceny Číny formule 1 v Šanghaji, plánované původně na 19. dubna. Automobilová federace FIA ji ve středu odložila na neurčito. Také organizátoři veletrhu mobilních technologií Mobile World Congress v Barceloně se rozhodli akci kvůli koronaviru zrušit, řada firem jim totiž odřekla účast.

Situaci nadále komplikuje nedostatek zdravotnického materiálu

I přes ustálený počet nových nakažených v boji s virem stále není vyhráno, řekl generální ředitel WHO Ghebreyesus. K optimistické bilanci se podle něj musí přistupovat s "nejvyšší opatrností", situace se stále může vyvinout jakkoliv. Šéf organizace rovněž varoval před stigmatizací jednotlivců i celých národů, která "přináší více škody než užitku".

Čínské úřady začaly v oblastech postižených epidemií zabírat soukromé nemocnice, hotely a byty, aby získaly místa pro nakažené. Úředníci zabavují i auta, a dokonce i ochranné roušky, napsal list Financial Times.

Kritický nedostatek ochranných roušek a obleků komplikuje práci zdravotnického personálu zejména v nemocnicích v hlavním městě provincie Chu-pej Wu-chanu, odkud se od konce loňského roku nákaza šíří.

Aby použili ochranných kombinéz co nejméně, tráví v nich lékaři nepřetržitě třeba i osm hodin. "Po tuto dobu nemohou kolegové jíst, pít nebo si dojít na záchod," vylíčila jedna z lékařek podle agentury AFP. Někteří lékaři během dlouhých služeb nosí pleny pro dospělé.

Číně se snaží pomoci i české subjekty. V humanitární sbírce pro město I-čchang z provincie Chu-pej se díky Třebíči, Kraji Vysočina a dalším dárcům sešlo takřka 400 kilogramů zdravotnického materiálu včetně roušek a dezinfekce. Do Číny by měl materiál přepravit vládní speciál.

Lékárny zaznamenaly extrémní poptávku po rouškách i v Česku. Vyprodány jsou na mnoha místech také respirátory proti virům. Přerovská firma Ardon Safety, která ochranné pomůcky dováží právě z Číny, nyní domlouvá nové dodavatele ústenek a respirátorů s nanovlákny v Indii.

Na japonské lodi v karanténě je 44 nových případů

Japonsko umožní starším a chronicky nemocným cestujícím z výletní lodi Diamond Princess, kterou drží v karanténě v jokohamském přístavu, vystoupit dříve než před plánovaným 19. únorem. Informovala o tom japonská televize NHK. Na lodi se šíří nákaza novým koronavirem Covid-19, který byl nově potvrzen u 44 dalších lidí, napsala ve čtvrtek agentura Reuters.

Japonské úřady počátkem února rozhodly držet 14 dní v karanténě všech 1045 členů posádky a 2666 cestujících, kteří na lodi trávili luxusní dovolenou ve východní Asii. Podezření, že se nemoc na plavidle Diamond Princess šíří, pojaly úřady poté, co Hongkong potvrdil koronavirus u člověka, který na lodi pobýval.

Nyní chce Japonsko podle NHK ještě před koncem karantény povolit opustit loď cestujícím, kterým je více než 80 let, a také těm, které trápí chronické potíže. Loď budou moci podle agentury Kjódó opustit zřejmě již v pátek, pokud se u nich infekce neprokáže. Na lodi Diamond Princess se dosud nákaza potvrdila u 218 lidí. Se započtením těchto nemocných a případů z pevniny hlásí Japonsko 247 infikovaných.

V Kambodži mezitím zakotvila výletní loď Westerdam, která vyplula 1. února z Hongkongu a která dosud marně hledala zemi, která by ji přijala. Na palubě je 802 členů posádky a 1455 pasažérů převážně ze Spojených států, Kanady a Británie, u nikoho z nich nákaza zatím potvrzená není. Plavidlo spustilo kotvu asi kilometr od přístavu ve městě Sihanoukville. Na palubu nyní vstoupí zdravotnický tým, který přítomné zkontroluje a rozhodne, jak s vyloděním postupovat.

Související Včera Největší veletrh mobilních technologií nebo velká cena Číny, pořadatelé kvůli koronaviru ruší velké akce Včera Čínské úřady ve středu oznámily, že bylo v zemi v úterý zaznamenáno nejméně nových případů nákazy koronavirem Covid-19 od konce ledna. To podle...

Ministři EU proberou možné kroky proti šíření koronaviru

O tom, jak nejlépe zabránit hrozbě rozšíření nákazy koronavirem po Evropě, budou ve čtvrtek mluvit ministři zdravotnictví členských zemí Evropské unie. Evropské země registrují několik desítek lidí nakažených virem šířícím se z Číny a členské státy chtějí mimo jiné zlepšit spolupráci a výměnu informací o nových případech.

Nový typ koronaviru označovaný jako Covid-19 zabil v Číně již přes tisíc lidí, nakazilo se jich více než 42 tisíc. Z evropských zemí se nákaza zatím rozšířila do Německa, Francie, Itálie, Španělska, Belgie, Británie, Švédska a Finska. Úřady registrují přes čtyři desítky infikovaných.

Vedle posílení vzájemné spolupráce budou ministři hovořit mimo jiné o tom, jak zajistit v členských zemích dostatek roušek či dalších ochranných prostředků či jak co nejúčinněji sdílet informace o šíření nákazy. Návrh závěrů schůzky počítá s tím, že ministři vyzvou Evropskou komisi, aby vyhodnotila obecný dopad globálních zdravotních epidemií na dostupnost léků na unijním trhu.

Koronavirus bude rovněž jedním z témat končícího plenárního zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Europoslanci by měli schválit usnesení k lidskoprávní dimenzi této epidemie.