Kolem nejvyšší hory Evropy, slavného Mont Blancu, vyroste do konce letošního roku chráněná přírodní rezervace. Úřady budou omezovat počet lidí, kteří horu mohou navštívit, a to hlavně v létě. Oznámil to francouzský prezident Emmanuel Macron, který do oblasti zavítal na návštěvu. Mont Blanc se v posledních letech potýká s náporem návštěvníků a znečištěním, které ohrožují tuto cennou oblast.