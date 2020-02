Německý soud pozastavil přípravu pozemku pro výstavbu první továrny amerického výrobce elektromobilů Tesla v Evropě. Nařídil firmě, aby na pozemku ležícím nedaleko Berlína přestala s kácením lesa, dokud neposoudí stížnost skupiny místních ochránců přírody.

Soud upozornil, že Tesla by bez vydání tohoto nařízení dokončila vykácení stromů na pozemku během pouhých tří dnů, tedy ještě před rozhodnutím o stížnosti ekologických aktivistů. Podle soudu by se nemělo předpokládat, že tato stížnost nemá šanci na úspěch.

Pokud Tesla stromy nepokácí do poloviny března, mohla by se stavba továrny kvůli období říje mísních divokých zvířat opozdit o šest až devět měsíců, informuje server Bloomberg.

Tesla v reakci na ekologické aktivisty podle serveru CNBC slíbila, že vysadí les o rozloze 3x větší, než zabírá pozemek továrny a který bude složený ze smíšených stromů, pro něž je toto prostředí přirozené. Podle serveru BBC také Tesla bezpečně přestěhuje kolonie mravenců, netopýrů a plazů, které se v oblasi nacházejí.

Spoluzakladatel a šéf Tesly Elon Musk o záměru vybudovat první evropskou továrnu nedaleko Berlína informoval v listopadu loňského roku. Závod označovaný jako Gigafactory 4 bude stát u obce Grünheide a se začátkem výroby se počítá v roce 2021. Projekt továrny ale ještě nezískal stavební povolení, takže Tesla pozemek připravuje na vlastní riziko, upozornila agentura Reuters.

Pozemek, který Tesla pro továrnu zakoupila, zabírá plochu 300 hektarů. Společnost plánuje továrnu začít stavět ještě letos a v roce 2021 už každý týden vyrábět 10 000 aut značky Tesla Model Y. Továrna by také měla vytvořit 12 000 pracovních míst.

Tesla nedávno zahájila zkušební výrobu v závodě Gigafactory 3 v Šanghaji, který je její první továrnou mimo Spojené státy. Investice do čínského závodu činila dvě miliardy dolarů (zhruba 50 miliard korun). Německá továrna by se tak stala 4. Gigafactory, první 2 se nacházejí v Nevadě a v New Yorku.