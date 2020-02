Země Evropské unie už několik let provozují ve Středozemním moři námořní vojenskou misi, ta ale neměla k dispozici žádné lodě. Úkol dohlížet nad zákazem dodávek zbraní do Libye, v níž zuří občanská válka, tak podle kritiků nemohla splnit. To se nyní změní – ministři zahraničí členských států EU se na schůzce v Bruselu jednomyslně dohodli, že evropské lodě v prostoru mezi Evropou a Libyí hlídkovat začnou.

"Všichni jsme se shodli na spuštění mise, která zabrání přílivu zbraní do Libye," prohlásil italský ministr zahraničí Luigi Di Maio. Nová mise nahradí stávající operaci Sophia. Ta fungovala od roku 2015, od loňska ale její součástí žádné lodě nebyly.